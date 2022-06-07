السعودية: إطلاق مبادرة طريق مكة في عدد من الدول لاستقبال الحجاج

أعلنت المملكة العربية السعودية، إطلاق مبادرة طريق مكة في عدد من الدول بهدف استقبال بيت الله الحرام.

وذكر مجلس الوزراء السعودي في بيان صحفي أوردته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق مبادرة طريق مكة في عدد من الدول، يهدف إلى استقبال حجاج بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى أعلى مستوى، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.