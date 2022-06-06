السعودية تعلن بدء التقديم في وظائف الحج عبر بواية أجير الرقمية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إتاحة التقديم لـ وظائف الحج عبر بوابة أجير الرقمية، وهي عبارة عن سوق إلكترونية لعرض وطلب الوظائف المتاحة في موسم الحج.

وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، تصريح العمل بـ وظائف الحج عبر منصة أجير، وهو عبارة عن وثائق رسمية قانونية تصرح للعامل بالعمل في المنشآت السعودية بحسب أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووفقا للشروط والأحكام المحددة.

كيفية التقديم لـ وظائف الحج عبر منصة أجير

- الدخول على موقع أجير

- تسجيل الدخول للأفراد

- كتابة رقم الهوية الوطنية

- الدخول على الخدمات الإلكترونية

- اختيار تسجيل دخول المنشآت

- تحديد الوظيفة المراد الالتحاق بها بعقد العمل المؤقت

وفي حالة توافر كل الشروط في المتقدم يتم إبلاغه من خلال رسالة نصية على الهاتف.

الشروط المطلوب توافرها للتقديم لـ وظائف الحج عبر منصة أجير

- أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة محصن جرعة أولى أو محصن جرعتين.

- أن يكون مقيما في المملكة العربية السعودية.

- لديه تصريح العمل الإلكتروني.

- خلو المتقدم من الأمراض المزمنة والأمراض المعدية.

مدة صلاحية تصريح العمل في موسم الحج

يستمر تصريح العمل بوظائف الحج لمدة ثلاثة أشهر، ويبدأ العمل مع بدء موسم الحج وينتهي مع انتهاء موسم الحج مقابل مرتبات مجزية.

ويتمتع العاملون بـ وظائف الحج بالحقوق العمالية الكاملة التي ينص عليها القانون المعمول به في المملكة الخاصة بقانون العمل المؤقت.

ويمكن التواصل مع القائمين على منصة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال رقم الهاتف 920002866 أو الصفحة الرسمية عبر تويتر.