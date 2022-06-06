تفاصيل توصية وزارة الحج السعودية بعدم التصوير في الحرم المكي

في إطار اهتمام وزارة الحج والعمرة السعودية بموسم الحج والحجاج، دعت إلى التفرغ إلى العبادة وعدم الانشغال بكثرة التصوير في الحرم المكي أثناء العمرة والحج، وتضمنت تلك الدعوة عدم التصوير في الحرم المكي في أواخر شهر أبريل الماضي، في إعلان عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

أسباب عدم التصوير في الحرم المكي

ووفقًا لما نشرته الوزارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن عدم التصوير في الحرم، ذكرت الوزارة أن «كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله، وتزعج العابرين بجانبك، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك».

احترام خصوصية الحجاج وعدم التصوير في الحرم

وبشأن عدم التصوير في الحرم المكي، أشارت الوزارة السعودية إلى أنه عند الرغبة في التصوير داخل الحرم يجب احترام خصوصية الآخرين أثناء أدائهم للمناسك، وعدم تصوير أي موقف خاص.

وبعيدًا عن عدم التصوير في الحرم، وفي محاولة للتخفيف من أثر زحام المعتمرين في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي، نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية بارتداء كمامات نظيفة وجديدة، وعدم الاستعجال في أداء المناسك، والامتناع عن حمل أمتعة كثيرة والاستماع إلى إرشادات المراقبين.

الخطوط الجوية السعودية تعلن خطتها لموسم حج هذا العام

كانت الخطوط الجوية السعودية خصصت أسطولاً خاصاً يبلغ 14 طائرة لخدمة رحلات الحج التي تبلغ 268 رحلة دولية في 15 محطة، و32 رحلة داخلية في 6 محطات، وسيُوَفَّر من خلالها أكثر من 107 آلاف مقعد على القطاع الدولي، و12,8 ألف مقعد على القطاع الداخلي، فضلًا عن الرحلات المجدولة والإضافية التي تصل إلى حوالي 100 وجهة داخلية ودولية، وذلك في إطار التجهيز لاستقبال موسم الحج 2022.

كما كشفت الخطوط الجوية عن خطة تشغيلية لنقل الحجاج في مرحلة القدوم من جميع أنحاء العالم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.