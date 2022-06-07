«المهندسين» تعلن انتهاء أزمة مصيف مطروح: 56 وحدة جاهزة لاستقبال الأعضاء

أعلنت نقابة المهندسين انتهاء أزمة مصيف النقابة في مرسى مطروح بعد حل مشكلة توصيل الكهرباء لـ56 وحدة مصيفية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.

مصيف نقابة المهندسين في مرسى مطروح

وبخصوص مصيف نقابة المهندسين في مطروح قالت النقابة في بيان لها اليوم إنه: «في سياق اهتمام مجلس نقابة المهندسين الحالي بمتابعة وحل بعض المشكلات المتراكمة منذ سنوات، أشار المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة إلى أن المجلس تابع باهتمام ودأب مشكلة مصيف نقابة المهندسين الكائن بمنطقة كليوباترا بمحافظة مرسى مطروح، والذي يحظى باهتمام السادة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية».

56 وحدة مصيفية في مصيف مطروح

وقال المتحدث باسم نقابة المهندسين إنه تم الانتهاء من بناء 56 وحدة مصيفية ومبنى به صالة ومطعم، في مصيف نقابة المهندسين بمرسى مطروح، وذلك منذ عام 2018، إلّا أنه لم يتم تشغيل المصيف لاستقبال المهندسين منذ تاريخه وحتى اليوم بسبب عدد من المشكلات، على رأسها عدم الحصول على الموافقة بتوصيل التيار الكهربائي للمصيف.

وواصل المتحدث باسم النقابة شرح حل أزمة مصيف المهندسين في مرسى مطروح حيث قالت: «وعلى مدار الأربع سنوات الماضية تم التواصل مع الجهات المعنية دون جدوى، نتيجة القرار 361 الذي نص على نقل تبعية أراضٍ بمحافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية، من ضمنها منطقة كليوباترا».

ولفت المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين إلى أنه نتيجة لجهود هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، وعلى رأسهم نقيب المهندسين والأمين العام مع الجهات المعنية، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر، الأمر الذي أدى إلى حصول النقابة على موافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوصيل التيار الكهربائي للوحدات المصيفية.

وتابع: «وسوف تقوم النقابة بإنهاء الإجراءات اللازمة، ومن ثم يصبح المصيف جاهزًا لاستقبال السادة المهندسين وأسرهم».

وقدَّم «صبري» خالص شكر وتقدير مجلس النقابة العامة للمهندسين لكل الجهات المعنية التي ساهمت في إنهاء الأمر، وعلى رأسهم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.