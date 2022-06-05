«المهندسين» تعلن تفاصيل الوظائف ومنح التدريب للخريجين والطلاب «صور»

كشف المهندس يسرى الديب، أمين عام نقابة المهندسين، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب الذي تعقده النقابة اليوم، بالتعاون مع شركة السويدي إلكتريك، أن الملتقى سيوفر حوالي 100 فرصة عمل و500 فرصة تدريب للمهندسين.

فرص عمل للمهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين رحب الديب فى بداية كلمته بشباب المهندسين وطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة فى بيتهم الكبير نقابة المهندسين، «التى تحرص كل الحرص على دعم المهندس والمهنة، وتسعى لتعزيز التعاون مع كافة الجهات والشركات لفتح قنوات للتدريب وإتاحة فرص للتوظيف» بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق تم تنظيم هذا الملتقى للتوظيف والتدريب سواء لتوظيف خريجي كليات الهندسة الجدد، أو لتدريب طلاب الفرقتين، الثالثة والرابعة.

وأعرب «الديب» عن ثقته في أن يتم تعزيز التعاون ببرامج تدريبية مستمرة وتنسيق زيارات للمهندسين للمصانع وخطوط الإنتاج، موجهًا الشكر لمنظمي الملتقى العلمى للتوظيف والتدريب.

وأبدى الأمين العام لنقابة المهندسين أمله فى مزيد من التعاون مع شركات أخرى لتحقيق الفائدة المرجوة لشباب المهندسين، مقدمًا الشكر لشعبة الهندسة الكهربائية، برئاسة الدكتور محمد اليماني، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من الفعاليات والأنشطة التى تحقق أهداف النقابة والشعبة.

دورات تدريبية

من جانبه أكد الدكتور محمد اليمانى، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، أن الشعبة تجدد العهد أن تظل أكثر نشاطًا وتعاونًا، معبرًا عن أمله باستمرار التعاون لخدمة المهندسين والمهنة، موضحًا أنه سبق تنظيم عدة ندوات عن الكابلات والمحولات والعدادات، وكذا سبق أن نظمت لمجلس الشعبة زيارات لبعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

جهود نقابة المهندسين لخدمة أعضائها

وأشار «اليماني» إلى أن الشعبة اجتهدت خلال الفترة السابقة رغم ظروف جائحة كورونا، أن تستمر الأنشطة المختلفة بكل قوة وثقة، حيث تم تنظيم أكثر من 25 ندوة خلال الفترة من أبريل 2020 حتى فبراير 2022 سواء داخل النقابة أو من خلال تقنية زووم عن بُعد، موضحًا أن الشعبة نظمت عددًا من الزيارات للمصانع وخطوط الإنتاج بالتعاون مع عدة شركات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمواقع ذات صلة بنشاط، وتخصص الشعبة بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة فى أنشطة اللجان العامة بالنقابة، وغير ذلك من الأنشطة، مؤكدًا أن مجلس الشعبة لديه الكثير لتنفيذه.

وشدد «اليماني» على سعي مجلس الشعبة لتلبية مقترحات ورغبات شباب وشيوخ مهندسي الكهرباء أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، قائلًا: «سنستمر فى تكثيف وتنويع الأنشطة، سعيًا للارتقاء بمستوى كفاءة المهندس، ومكانة المهنة، ونرحب بتواصلكم معنا فى مقر النقابة أو خلال صفحة الشعبة أو من خلال الواتساب».