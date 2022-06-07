«القومية للأنفاق»: الانتهاء من 4 محطات في خط المترو الثالث منتصف يوليو القادم

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن خطوط المترو الثلاثة ستستوعب 9 ملايين راكب يوميًا، فضلًا عن أن الخط الثالث لمترو الأنفاق بمفرده سيستوعب مليون ونصف راكب يوميًا، موضحًا أنه يتم اختيار المحطات طبقا لدراسة ميدانية حسب الكثافة السكانية والمسافات وغيرها من عمليات الدراسة، وسيتم الانتهاء من 4 محطات في الخط الثالث لمترو الأنفاق منتصف يوليو المقبل.

تكلفة تطوير الخطين الأول والثاني مليار و750 مليون جنيه

وأضاف «والي»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC»، أنه حتى عام 2016 كان لدينا خطين مترو فقط، والدولة وضعت خطة استراتيجية لمترو الأنفاق، إذ أن تكلفة تطوير الخط الأول والثاني للمترو حوالي مليار و750 مليون جنيه، موضحًا أن هناك مليوني ونصف المليون مواطن يستقلون مترو الأنفاق يوميًا، كما أن محطة عدلي منصور تُعد أكبر محطة تبادلية في الشرق الأوسط وستجمع 5 وسائل نقل مختلفة.

القطار الخفيف يصل العاصمة الإدارية الجديدة من عدلي منصور في 50 دقيقة

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل ربط الطرق بأحدث شبكات النقل العالمية، إذ أن القطار الخفيف يصل العاصمة الإدارية الجديدة من محطة عدلي منصور في 50 دقيقة فقط، موضحًا أن الدولة تنفذ مشروعات جر كهربائي وقطارات سريعة بتكلفة ألف مليار جنيه أي مايقرب من تريليون جنيه.