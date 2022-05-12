خلال أيام.. «القومية للأنفاق» تبدأ التشغيل التجريبى لمترو العتبة - الكيت كات

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنها تضع اللمسات النهائية لإنهاء أعمال التنفيذ النهائية بالجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وبدء الاختبارات والتجارب والتشغيل التجريبي بدون ركاب خلال أيام، للتأكد من السلامة الفنية للمشروع ومدى جاهزية القضبان ونظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، قبل تشغيله رسميا أمام الركاب في يوليو المقبل.

تشغيل تجريبي لمدة شهرين لمترو العتبة

وقال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، إن التشغيل التجريبي لمترو العتبة - الكيت كات سيستمر لمدة شهرين، للتأكد من سلامة نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى والقضبان، قبل التشغيل الفعلي أمام الركاب، حيث من المنتظر أن يتم تشغيل المحطات الجديدة «ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات»، منتصف يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

مسؤول بهيئة الأنفاق: مترو العتبة منفذ وفق أحدث المواصفات العالمية

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محطات مترو العتبة - الكيت كات، نفذت وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث إن جميع المحطات مكيفة، وتشمل مصاعد وسلالم كهربائية حتى مستوى سطح الشارع للتيسير على جمهور الركاب، وتتضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو جزءا ثانيا ممتدا من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم، ومخطط إنهاء تنفيذه نهاية 2022 بعد التأخيرات التي شهدها المشروع.

والجزء الثالث ينطلق من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه فى إبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو فى محطة ماسبيرو ومع الخط الثانى فى محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وأضاف المصدر إلى أن الهيئة تقوم بصفة دورية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.