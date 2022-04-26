«القومية للأنفاق» تكشف تطورات مشروع خط ترام الرمل بالإسكندرية

أنهت الهيئة القومية للأنفاق، تحديد شكل المحطات والمسار النهائي الخاص بتطوير خط ترام الرمل بالإسكندرية، بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للمشروع، بعد تكليف مكتب سيسترا الاستشاري الفرنسي، بتنفيذ التصميمات التفصيلية للمشروع الممتد بطول 14.11 كم، ويشمل 25 محطة بعد اعتماد وتحديد المسار النهائي للمشروع بعد التطوير، موضحة أنّ المشروع سيقدم خدمات متميزة لأهالي الإسكندرية.

مسار ترام الرمل بالإسكندرية

وذكرت الهيئة القومية للأنفاق، أنّ مسار ترام الرمل بالإسكندرية الذي يخضع الآن لعمليات تطوير، سيبدأ من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق سان استيفانو وجانكليس ورشدي ومصطفى كامل وسيدي جابر وسبورتنج والإبراهيمية والرمل، على أن ينتهي مسار خط الترام في ميدان المنشية، حيث سيشمل المسار مساحة 6.3 كم سطحي و7.52 كم عبر كوبري علوي و276 مترا نفقيا، موضحة أنّ الترام بعد تحديثه وتطويره سيقدم خدمات متميزة لأهالي الإسكندرية.

مترو أنفاق في الإسكندرية

وأكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ الهيئة ستعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل لخط ترام الرمل بالإسكندرية، وتحويله إلى مترو أنفاق من خلال تحديث نظم الإشارات والقضبان، وإنشاء كباري وأنفاق في مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور، لتحقيق الهدف من المشروع، المتمثل في تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية، مع تغيير موقع بعض المحطات وعددها 25، للفصل بينها بمسافة 500 متر في المتوسط.

تكلفة تحويل ترام الرمل إلى مترو أنفاق

وأوضح والي لـ«الوطن»، أنّ تحويل ترام الرمل في الإسكندرية إلى مترو أنفاق، سيتكلف نحو 360 مليون يورو، حيث يمتد الخط بطول 14.11 كم، ويقل نحو 138 ألف راكب يوميا، مؤكدا أنّ ترام الرمل بعد تحديثه سيكون ذات شكل حضاري مميز، وسيساهم في تخفيف التكدسات المرورية في الإسكندرية، حيث يعمل وفق زمن تقاطر ثابت من خلال محطات محددة سيتوقف بها طوال مساره الذي سيكون منعزل تماما عن حركة المرور والمشاه الجانبية.