المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 542 مركبة كهربائية خلال 11 شهرا

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أعداد المركبات التي صدر لها تأمين إجباري لشهر مايو 2022، إذ بلغت عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية، وجرى ترخيصها «زيرو» 28021 ألف مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2065 مركبة موديل 2020، و5952 مركبة موديل 2021، و18643مركبة موديل 2022، و1361 مركبه موديل 2023.

وأضاف أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية، وجرى ترخيصها 12453 سيارة ملاكي، من بينها 131 سيارة موديل 2020، و150 سيارة موديل 2021، و11505سيارة موديل 2022، و667 سيارة موديل 2023.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي الصادر لها وثائق تأمينية وجرى ترخيصها 1846موديل 2020، و5432 موديل 2021، و4493 دراجات موديل 2022، أما الأجرة دراجه نارية فقد بلغت عددها 21 موديل 2020، و120 موديل 2021، و205 موديل 2022.

مركبات النقل

أما سيارات النقل فقد بلغت 37 سيارة نقل موديل 2020، و168 سيارة نقل موديل 2021، و1732موديل 2022، و692 سيارة نقل موديل 2023.

الترتيب العام

احتلت شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي جرى التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 2212، وفي المركز الثاني شيري 1730، وفي المركز الثالث نيسان 151، والمركز الرابع تويوتا 1283، وفي المركز الخامس سوزوكي 1277، وفي المركز السادس إم جي 1055 مركبة، وفي المركز السابع هيونداي 781، وفي المركز الثامن كيا بعدد 629، وفي المركز التاسع رينو بعدد مركبات 568، وفي المركز العاشرأوبل بعدد 412 مركبة.

المركبات الملاكي

احتلت شيري المركز الأول في سيارات الملاكي 1728 سيارة، وفي المركز الثاني نيسان 1282 سيارة، وفي المركز الثالث سوزوكي 1145، وفي المركز الرابع تويوتا 1115، وفي المركز الخامس إم جي 1054، وفي المركز السادس هيونداي 760، والمركز السابع كيا 611 سيارة، وفي المركز الثامن رينو 551، وفي المركز التاسع أوبل 412 سيارة، وفي المركز ستروين 363 سيارة.

مركبات النقل

تأتي في المقدمة شيفورلية 1764سيارة، وفي المركز الثاني نيسان 214 سيارة، وفي المركز الثالث سوزوكي 130 سيارة، والرابع إيسوزو 124، سيارة المركز الخامس مرسيدس 65 سيارة.

المركبات الكهربائية

كما أعلنت المجمعه المصرية للتأمين على المركبات بيانا عن عدد المركبات الكهربائية التي جرى التأمين عليها من 1يوليو2021 وحتى 31 مايو 2022، كالتالي:

إجمالي عدد المركبات الكهربائية التي جرى ترخيصها 542 مركبة، وفي مجال السيارات جرى ترخيص 431 سيارة الملاكي، احتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى في السيارات الملاكي بـ174سيارة، وتسلا المركز الثانى بـ43 سيارة وبي ام دبليو في المركز الثالث 24، وفي المركز الرابع بورش 22 سيارة في المركز الخامس فيات 18 سيارة.

وحدات المرور

احتلت وحدة مرور مدينة نصر المركز الأول – الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، إذ سجلت 944 ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 816 سيارة وحدة مرور القاهرة الجديدة، 792 ثم وحدة مرور القطامية 638 سيارة، ثم وحدة مرورمرور 6 أكتوبر 572 سيارة، أما منفذ مرور السلوم فقد سجل 4357 جمرك، أما ميناء سفاجا سجل 827 سيارة، ومنفذ طابا 688 سيارة، ومرور رأس غارب 394 سيارة.

سجل شهر مايو «زيرو ومستعمل» 368137 مركبة من بينها 59 مركبة تعمل بالكهرباء، و257276 تعمل بالبنزين و92546 تعمل بالسولار، و8361 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، و40 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.