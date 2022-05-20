تعرف على إجراءات صرف تعويض التأمين الإجباري على السيارات

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عن إجراءات صرف تعويض التأمين الإجباري على السيارات، سواء في حالة وفاة الشخص أو إصابته، وفقا لقانون رقم 72 لسنة 2007، وهي جهة مسؤولة عن جميع المطالبات بصرف مبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع.

إجراءات صرف تعويض التأمين الإجباري على السيارات

وتستعرض «الوطن» كل الإجراءات والمستندات المطلوبة من أجل تعويض التأمين الإجباري على السيارات سواء في حالة الوفاة أو الإصابة، حسب ما أعلنته المجمعة المصرية وهي كالتالي:

الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة الوفاة

1- إخطار النيابة العامة وهو «نموذج 40 نيابات» فيما يتعلق بالحادث.

2 - إحضار صورة رسمية من محضر الشرطة الذي تم تحريره عن الحادث.

3 - إحضار أصل من شهادة الوفاة، بالإضافة إلى صورة الرقم القومى للشخص المتوفى.

4 - إحضار صورة رسمية من «إعلام وراثة المتوفى».

5 - صورة من الرقم القومي للورثة، بالإضافة إلى أصول أو صور من شهادات ميلاد القُصر.

6 - إحضار أصل من قرار وصاية للقصر، في حالة وجوده.

7 - صورة من التوكيل المباشر من جميع الورثة لمقدمي الطلب، مع صورة من توكيل الوكيل في حالة وجوده للمحامي، بالإضافة إلى تقديم الأصل من الاطلاع، مع صورة من تحقيق الشخصية لمن يقدموا الطلب.

الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة الإصابة

1- يتم أولا إخطار النيابة العامة بـ«نموذج 40 نيابات» فيما يتعلق بالحادث.

2 - صورة رسمية لمحضر الشرطة الذي تم تحرريه بشأن الحادث.

3 - تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة، على أن يكون مختوماً بخاتم شعار الجمهورية، وموضح به توصيف لنسبة العجز وحالته.

4 - صورة شخصية للشخص المصاب.

5 - صورة من الرقم القومي للشخص المصاب أو شهادة الميلاد إذا كان قاصرا.

6 - صورة من التوكيل المباشر من الشخص المصاب إلى مقدمي الطلب، مع صورة من توكيل الوكيل للمحامي في حالة وجوده، بالإضافة إلى تقديم الأصل من أجل الاطلاع، وأيضاً صورة من تحقيق الشخصية إلى مقدمي الطلب.