يبحث الكثير عن رسوم ترخيص السيارات، وفقا لقانون المرور الجديد، فضلا عن المستندات والخطوات اللازمة، حتى يتمكن من استخراج الرخصة في أقل وقت، وتوفيرًا للوقت والمجهود.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم للقراء والمتابعين في مجال الخدمات الحكومية، نرصد رسوم ترخيص السيارات وفقا لقانون المرور الجديد، بحسب ما نشر على بوابة المرور، وذلك في التقرير التالي:

رسوم ترخيص السيارات وفقا لقانون المرور الجديد

وبحس موقع مرور مصر، فان قيمة استخراج أو تجديد استخراج رخصة سيارة ملاكي، تختلف حسب عدد السلندر، لكننا نرصد في التقرير التالي، رسوم استخراج رخصة سيارة ملاكي 1600 سي سي في المرور لمدة 3 سنوات

رسم الضريبة 2250 جنيها وتزيد حسب سعة اللترية للسيارة.

رسم تأمين إجباري 900 جنيه لمدة 3 سنوات.

رسم تركيب الملصق الإلكتروني تقدر بـ 250 جنيها شاملا رسم تطوير اللوحات المعدنية.

رسوم شراء شنطة إسعاف أولية والمثلث من المرور بـ 230 جنيها.

رسوم تطوير وإنشاء منظومة النقل الذكي تقدر بـ 200 جنيه ويتم تقديرها أيضا حسب السعة اللترية لكل سيارة.

المستندات المطلوبة لترخيص السيارة الجديدة.

وحتى تتمكن من استخراج الرخصة يجب تجهيز الآتي..

صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

مستند ملكية السيارة من الوكيل المعتمد للبيع.

الإفراج الجمركي الصادر من الجهة المختصة.

ملف ترخيص السيارة الملاكي يتم شراؤه من إدارة المرور.

خطوات استخراج رخصة السيارة في قانون المرور 2021

وحتى تتمكن من استخراج رخصة السيارة، من خلال الذهاب إلي وحدة المرور التابع لها السكن الخاص للصاحب المركبة، ثم اتباع الاتي..

أخذ بصمة الموتور والشاسيه الخاص بالسيارة من خلال المهندس المختص.

اعتماد طفاية الحريق ويشترط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات فقط.

وضع المستندات الخاصة باستخراج الرخصة في ملف والتوجه لشباك الموظف المختص.