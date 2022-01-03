خطوات صرف تأمين مبادرة إحلال السيارات القديمة في حالة الحوادث والسرقة

ذكرت مبادرة إحلال السيارات القديمة، خطوات صرف التأمين على المركبات في حالة الحوادث والسرقة، إذ توجد عدد من الشروط والضوابط التي أقرّتها المبادرة التي أطلقت من خلال المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس يناير 2021، وقد أتاحت المبادرة استبدال المركبة القديمة بأخرى جديدة بحافز مادي يتم تقديره حسب السيارة القديمة وحالتها ويعتبر كمقدمة للسيارة الجديدة من اختيار المستفيد، تعمل بالغاز الطبيعي بفائدة 3% فقط.

مبادرة إحلال السيارات القديمة

أطلقت وزارة المالية، مبادرة إحلال السيارات القديمة، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بـ الغاز الطبيعي، يناير الماضي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وتواصل الوزارة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملى فى ظل ما تشهده من إقبال متزايد،؛ بما يُسهم في التذليل الفوري لأي عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

خطوات صرف تأمين السيارة بمبادرة الإحلال حال السرقة

وحددت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بـ الطاقة النظيفة «Go Green»، شروط وخطوات صرف التأمين على السيارة داخل مبادرة الإحلال حال التعرض للسرقة، كالتالي:

ـ تحرير محضر بالسرقة «محضر شرطة».

ـ استخراج شهادة بيانات، شهادة مخالفات حديثة للعربية، شهادة تأمينات على العربية، وتقديمهم إلى شركة التأمين بالإضافة إلى صورة من رخصة السيارة، رخصة القيادة، بطاقة الرقم القومي، ومحضر السرقة.

ـ تسلم الشركة للمتضرر خطابات موجهة إلى إدارة مكافحة سرقة السيارات للوقوف على آخر موقف للبحث عن السيارة، على مدار 3 أشهر، بواقع 3 خطابات.

ـ يتسلم المواطن خطاب موجه للبنك لفك الحظر على السيارة لصالح العميل، ونقل ملكية السيارة إلى شركة التأمين وتوثيق العقد بالشهر العقاري، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ3 أشهر.

ـ تسلم شركة التأمين البنك «المقرض» شيك بالقيمة السوقية للسيارة وقت الحادث، وفقاً لشروط وثيقة التأمين.

ـ يخصم البنك باقي المبالغ المستحقة له من قيمة الشيك، ويسدد الباقي للعميل.

خطوات صرف التأمين على السيارة داخل مبادرة الاحلال حالة الحوادث الجسيمة

ـ تحرير محضر إثبات حالة -محضر شرطة- في حالة الحوادث الشديدة، أو تعرض السيارة للرقة أثناء الحادث، وإبلاغ شركة التأمين قبل مرور 3 أيام على الحادث.

ـ إصلاح السيارة في التوكيل الخاص بها، أو مركز صيانة معتمد، أو ورشة معتمدة لديها سجل ضريبي، لعمل مقايسة لإصلاح السيارة، وأوضحت المبادرة أن المواطن يتحمل 500 جنيه عن كل حادث، و1000 جنيه في حالة السيارات الميكروباص.

ـ الذهاب لشركة التأمين، بصورة من «رخصة السيارة، ورخصة القيادة، والبطاقة، ومحضر إثبات الحالة، والمقايسة»، وكتابة نموذج الإبلاغ عن الحادث، على أن ترسل الشركة المهندس الفني المختص لمعاينة السيارة.

وأشارت المبادرة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّه في حالة قرر المهندس الفني أن السيارة في حالة هلاك كلي، يستوجب على العميل تقديم ما يلي:

ـ استخراج شهادة بيانات، شهادة مخالفات حديثة للسيارة، شهادة تأمينات على السيارة، بالإضافة إلى نموذج 105 من وحدة المرور التابع المتضرر، وتسليمها إلى شركة التأمين.

ـ استلام خطاب موجه من شركة التأمين للبنك، لفك الحظر على السيارة، ونقل ملكية السيارة لشركة التأمين، مع توثيق العقد بالشهر العقاري.

ـ تسلم شركة التأمين البنك المقرض شيك بالقيمة السوقية للسيارة، وقت وقوع الحادث، وفقا لشروط وثيقة التأمين.

ـ يخصم البنك المبالغ المستحقة له من قيمة الشيك، على أن يسلم العميل باقي المبلغ.