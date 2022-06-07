هلا رشدي تغادر المستشفى: أنام على ظهري لمدة 30 يوما بسبب انفجار غضروف

كشفت الفنانة هلا رشدي، عن آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية في الظهر بأحد المستشفيات الأسبوع الماضي، إثر انفجار غضروف موجود بين الفقرتين الرابعة والخامسة أثرت سلبا على عصب القدم اليسرى، وذلك حسبما أعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

هلا رشدي عانت من انفجار غضروف أثّر سلبًا على قدمها

ونشرت هلا رشدي، صورة لعدد من أصدقائها يلتفون حولها داخل المستشفى، وعلقت عليها بقولها: «شكراً لكل الحبايب اللي ربنا طبطب عليا بيهم الفترة اللي فاتت، وكان يوم العملية زي الزفة في المستشفى، وأنا بابتسامتي المُعتادة قاومت وأنا في قمة السعادة والألم في نفس الوقت عشان أطمِّن اللي حواليا، وبعدها عطايا ربانية وليال ملاح مليئة بالحب والدعم النفسي والمعنوي والمورفين، من كل قلبي بحبكم وزادت غلاوتكم في قلبي وعرفت قيمتي عندكم».

هلا رشدي: ضربت «تيمو» من شدة الوجع

وكشفت «رشدي» عن حالتها الصحية وما تعرضت له: «الحكاية باختصار هُمَّا كانوا 13 يوما من أصعب أيام حياتي من غير نوم، وبأنين بيقطع في قلبي وجسمي، ومفيش على لساني غير كلمة يا رب بكل أشكالها من قرآن وذكر بسبب آلام مزمنة متواصلة زي النار القايدة في ضهري ورجلي الشمال، اللي فشلت كل المسكنات في تسكينها ده.. أنا ضربت تيمو يا أخي».

واستطردت هلا رشدي: «والأدهى والأمَر إني كنت برة مصر، ومش عارفة أرجع لأسباب لها علاقه بالإجراءات، وما صبَّرنيش فيهم إلَّا وَنَسي بالله والسكينة اللي ملأ بيها قلبي وهوه بيطمني بكلمتين بيملأ بيهم روحي (فَصَبرٌ جميل)».

استكمال رحلة العلاج في المنزل لمدة شهر

واستكملت هلا رشدي: «رجعت مصر، واكتشفنا في الرنين المغناطيسي إن الغضروف الموجود بين الفقرتين الرابعة والخامسة انفجر ونزل على عصب رجلي الشمال، كانت عملية صعبة لكن بفضل الله ثم بدعواتكم الحمد لله تمت العملية بنجاح، وفتحت صفحة جديدة مع نفسي ولروحي، ربنا يديمها عليا نعمة ويحفظها من الزوال ونوَّر بصيرتي وشوفت كل حاجة على حقيقتها».

واختتمت كلامها: «أنا رجعت البيت الحمد لله، ومن النهاردة بدأت رحلة العلاج بالمكوث شهر في المنزل مستلقية على ظهري عشان كل حاجة ترجع لنصابها الطبيعي إن شاء الله، أرجوكم أحمدوا الله على نعمة الصحة، وادعوا يديم عليكم الستر والصحة والعافية، لا أراكم الله مكروها فيكم ولا في ذويكم».