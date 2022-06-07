«مجاهد» عن النهوض بالتعليم: «مش هندوس على زرار تنتهي عملية التطوير»

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الوزارة تستهدف من خطة تطوير التعليم الفني أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات سوق العمل، وتكون جودته مماثلة للجودة العالمية، لافتا إلى أن وجود المهارة مع المعرفة ليس كافيا بل لا بد أن يتحلى العامل الفني بالسلوكيات الجيدة إلى جانب المهارة والمعرفة، موضحًا أن تطوير مناهج التعليم الفني أحد ركائز عملية التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير جزء من المناهج.

خطة التطوير تعتمد على تنمية المهارات

وأضاف «مجاهد»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أنه جار استكمال عملية التطوير، فضلا على أن خطة التطوير تعتمد أيضا على تنمية المهارات، موضحًا أن الفنون الرقمية إحدى الإضافات المهمة في خطة برنامج تطوير التعليم الفني، منوها بأن حجم التعليم الفني هذا العام يصل إلى نحو 2.2 مليون طالب، وعدد المقررات كبير، ولهذا تكون عملية التطوير تدريجية، «مش هندوس على زرار تنتهي عملية التطوير».

الطالب يتلقى التعليم بالمدرسة التكنولوجية يومين بالأسبوع

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن التركيز على تطوير كفاءات طلاب التعليم الفني هو ما اتبعته الدول التي تقدمت مثل سنغافورة، والصين، وألمانيا، ولهذا توجهت مصر لإطلاق المدارس التكنولوجية حيث يكون هناك مباحثات مع كبار المستثمرين ليكونوا شركاء للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تكوين الفنيين الذين يعملون معه مستقبلا؛ فالطالب يتلقى التعليم بالمدرسة التكنولوجية يومين بالأسبوع ثم يتوجه للمصنع التابع للمستثمر لتلقي التدريب العملي.