«التعليم» تعلن ضوابط فتح باب التقديم للثانوي الفني بمنهجية الجدارات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط فتح باب القبول للصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2022-2023 التي تطبق منهجية الجدارات، ووجهت جميع المديريات بالإعلان في مدارس الخمس سنوات «حكومي وخاص» بكل مديرية بأماكن واضحة بأن هذه المدارس سوف يطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات، بأنه لا يجري قبول أي طلاب على البرامج غير المطورة بهذه المدارس، وأن الطالب الذي سيتقدم بجميع مدارس التعليم الفني «عام وخاص» سيحصل في نهاية الصف الثالث على شهادة إتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية استكمال الدراسة لعامين آخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة لهذا الشأن بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.

کشوف بأسماء مدارس التعليم الفني ذات المناهج المبنية على الجدارات المهنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن فتح التقديم للعام الدراسي الجديد للتعليم الفني الذي شهد تطوراً ملحوظاً يأتي في إطار رؤية مصر 2023 نحو تعليم فني أفضل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل بهدف إعداد فنيين مؤهلين بالجدارات الفنية اللازمة للمنافسة على وظائف لائقة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ودفع عجلة الاقتصاد.

التحول نحو تعليم فني أفضل يعتمد على تطوير البرامج الدراسية

وأكدت أن التحول نحو تعليم فني أفضل يعتمد على ضمان جودة التعليم الفني وتطوير البرامج الدراسية وبناء المناهج على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل ورفع قدرات معلمي التعليم الفني من خلال التدريب والتأهيل ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم والتدريب المزدوج والتوسع في التعليم القائم على العمل وتعزيز انتقال الطلاب إلى سوق العمل.

وأضافت أن التحول أيضاً يعتمد على تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني من خلال تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني، لافتة إلى أنه تأسيسا على ما سبق، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في قطاع التعليم الفني تعمل على تطبيق نظام موحد لقبول ودراسة الطلاب بمدارس التعليم الفني وهو نظام «الثلاث سنوات» بهدف إكساب الطلاب الجدارات الفنية للبرامج الدراسية المطورة التي تؤهلهم للمنافسة على وظائف لائقة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ودفع عجلة الاقتصاد، وكذلك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالي.

ونوهت إلى أن هذه التعليمات تأتي طبقاً للقرار الوزاري رقم 42 بتاریخ 22 مارس 2022 بشأن تطبيق البرامج الدراسية ذات المناهج المينية، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بالصف الأول الثانوي الفني سيجري تطبيقها هذا النظام على جميع مدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2022-2023 وطبقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن والبرامج الدراسية المطورة التي سيجري تحديدها من قبل قطاع التعليم الفني والتجهيزات.