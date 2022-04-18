6 توصيات لـ«الشباب المصري» بصالون التعليم الفني.. منها إضافة مادة عن الإدارة

استضاف مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية تحت عنوان التعليم الفني في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك بحضور نيازي مصطفى أستاذ التشريعات الاجتماعية، وجمعة ونيس مساعد رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصناعي لشؤن التخطيط الاستراتيجي، ومحسن عليوة القيادي العمالي، أمين عمال حزب حماة وطن.

وخرج مجلس الشباب المصري من الصالون بالتوصيات التالية:

1- فصل التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم، وإنشاء وزارة تعليم فني متخصصه لتعدد الجهات الخاصة بالتعليم الفني.

2- التوسع في التدريب المهني داخل المدارس عن طريق التعليم المزدوج داخل المصانع، مع توفير وسيلة مواصلات من المدرسة إلى المصنع في حالة بعد المسافة.

3- رفع كفاءة المعلمين ومدربي التعليم الفني.

4- الربط بين مؤسسات الدولة في النهوض وتطوير منظومة التعليم الفني.

5- رفع الوعي المجتمعي بدور التعليم الفني عن طريق حملات توعوية إعلامية ومجتمعية.

6- إضافة مادة عن مفهوم الإدارة، وفتح المشروعات إلى مناهج التعليم الفني في جميع التخصصات.

ملف التعليم الفني بمجلس الشباب المصري

وأدارت الحوار مرثا حنا ‏مسئول ملف التعليم الفني بمجلس الشباب المصرى، وفي ذلك السياق؛ كانت كلمة محمد ممدوح عن التعليم الفني في دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار في كلمته إلى أهمية التعليم الفني وضرورة العمل على تنميته وتطويره والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لطلاب التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية عن طلاب التعليم الفني.

وأضاف ممدوح، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت العديد من البنود التي تعبر عن إيمان الدولة المصرية بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، وذلك ضمن المحور الثاني من محاور الاستراتيجية.

ربط المدارس الفنية بالتدريب في المصانع

وفي سياق متصل، تحدث الدكتور نيازي مصطفى عن الجانب التشريعي في منظومة التعليم الفني وقانون العمل.

كما تحدث الدكتور جمعة ونيس عن الدور الريادي وربط المدارس الفنيه بالتدريب داخل المصانع.