4597 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات التعليم الفني بإدارات شمال سيناء

استقبلت لجان الامتحانات لجان التعليم الفني بإدارات شمال سيناء الستة اليوم السبت، الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للعام الدراسي والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ذكرت مديرية التربية والتعليم في بيان لها أنه يؤدي 4597 طالبا وطالبة الامتحانات، موزعين على 26 لجنة امتحانية.

وأضاف بيان المديرية بشمال سيناء، أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بدأت اليوم السبت، وتستمر حتى الخميس 9 يونيو المقبل، بإدارات شمال سيناء العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد، ووسط سيناء

تجهيز لجان الامتحانات لاستقبال الطلاب

وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء قد أعلن في بيان له أمس عن جاهزية جميع المدارس الفنية بالمحافظة لاستقبال الامتحانات للدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري بنوعياته المختلفة «صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي» نظام الثلاث والخمس سنوات، وأنه لا توجد أي مشكلات تواجه الطلاب لخوض الامتحانات.

26 استراحة تتسع إلى 850 فردا

الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد الاستراحات 26 استراحة وتسع 850 فردا، تم تجهيزها بجميع سبل الإعاشة، والحراسات اللازمة بمدن المحافظة بالقرب من لجان الامتحانات.

ومن جهة أخرى تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع الحالي، بعد عملية الإظهار النهائي والتوقيع والمراجعة النهائية بعد إتمام النسب، وأعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.