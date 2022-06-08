محمد الشقنقيري: اتخذت الإجراءات القانونية ضد رحيل ذكري ولم أتزوجها

أصدر الفنان محمد الشقنقيري بيانا ليوضح فيه حقيقة علاقته بالموديلز رحيل ذكري التي كانت قد انتشر على لسانها أخبار وتصريحات حول زواجها من الفنان خلال الأيام الماضية.

محمد الشقنقيري: لم أدلِ بأي تصريحات خلال الأيام الماضية

جاء بيان الشقنقيري كالتالي: «بيان من الفنان محمد الشقنقيري فوجئت بالأمس نشر الموديل رحيل ذكري في جميع مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات و صور تدعي فيها بالزواج مني وأنه تم انفصالنا، ثم انتشر على لساني إني أنكر معرفتها، أنا لم أصرح بأي تصريح وهذا أول تصريح مني وعلى صفحتي الرئيسية هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة فلم يتم بيننا أي زواج من أي نوع».

الشقنقيري: هذه موديل عرفتني بنفسها وقت انفصالي

وأضاف الشقنقيري «فهذه السيدة أنا أعرفها منذ تصوير أحد أعمالي قدمت نفسها لي على أنها موديل وكانت تجمع بينا الصداقة وكان ذلك تزامنا مع توقيت انفصالي عن زوجتي الغالية في ذلك الوقت.. ولم يحدث بيني وبين رحيل تلك أي زواج من أي نوع وطلبت منها أكثر من مرة عدم الاتصال بي تماماً وفوجئت بالأمس وأول أمس بالصور والفيديوهات على السوشيال ميديا، واليوم اتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة وسوف أستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية أمام القضاء لأخذ حقي نظرا لما ألم بي من أضرار أدبية ونفسية لي ولأسرتي وخاصة زوجتي الحبيبة».

اختتم البيان قائلا «توضيح أخيرا أنا ليس لي أي صفحة أخرى ولم أدعِ أني لم أعرفها، ده كلام ليس على لساني وأيضا سأتخذ الإجراء القانوني لمن تداول ذلك ونسبه لي».