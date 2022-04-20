الشقنقيري: «أنا أهلاوي متعصب والزمالكاوية قلة.. ومدرب المنتخب دفعتي»

قال الفنان محمد الشقنقيري، إنه يحب النادي الأهلي جدا: «بالنسبة لي الله ثم الوطن ثم الأهلي والزمالكاوية قلة مع احترامي لهم، أنا بحب الأهلي بكل لعيبته صغيرين وكبار، ومعظم البيت عندي أهلاوية ولعبت كورة وشاركت مع المنتخب الوطني في صغري».

رغبة والده في جعله طيارا

أضاف الشقنقيري خلال استضافته في برنامج «نص الحدوتة» المذاع على فضائية CBC، أن والده كان يريد منه أن يصبح طيارا لأنه يعمل طيارا في شركة مصر للطيران، وكان طيار الرئيس محمد أنور السادات وشقيقه الكبير طيار، ولكنه فضل لعب كرة القدم ولعب مع منتخب مصر للناشئين ويلعب في فرقة نادي الشمس، مبينا أنه من نفس دفعة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الحالي.

وواصل «كنت هداف المنتخب وبنقابل لاعيبة من الأهلي والزمالك والترسانة والمحلة لما نروح معسكر المنتخب، لعب معايا نبيل محمود وعفت نصار من الزمالك ودول لسه أصحابي وأحلى ذكريات كانت مع بعض، إحنا جيلنا مكنش فيه احتراف وكنت بروح ألعب من ورا أهلي، دلوقتي الأهالي بتتحايل على ولادهم يلعبوا كورة وكنت باخد 50 جنيه بس، وجالي رباط صليبي».

دخوله التمثيل بالصدفة

وتابع الفنان محمد الشقنقيري: «أنا دخلت التمثيل بالصدفة، كنت بهزر كتير وزمايلي قالولي أنت لازم تمثل وكنت باخد ضربات جزاء كتير، مع إن مكنش في دماغي التمثيل وكنت بشوف التمثيل مهنة راقية وسامية سواء مطرب أو رسام بعتبرهم زي الجراح وكده، وكنت شايف التمثيل بعيد عني بس بعد الإصابة قولت لعمي المخرج عاوز أمثل قالي خش معهد تمثيل، وبالفعل دخلت ومرضيش يشغلني وخلاص، وكنت ضايع في الدراسة بس حبيت المعهد، وعمي إبراهيم الشقنقيري هو اللي علمني اقرأ وأمثل».