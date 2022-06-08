زلزال بقوة 6.2 يضرب البرازيل.. «بعد فيضانات وانهيارات وصقيع»

أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل لها، وقوع زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين البرازيل والبيرو.

وكانت البرازيل قد شهدت كارثة إنسانية بعدما وصلت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية شمال شرق البرازيل إلى 91 قتيل، والتي حدثت بسبب الأمطار الغزيرة في المنطقة فيما لجأ نحو 5 آلاف شخص إلى مراكز استقبال.

مفقودون بسبب الفيضانات والانهيارات

وكانت هيئة «الدفاع المدني» البرازيلية، قد كشفت عن وجود 26 شخصًا في عداد المفقودين بولاية «بيرنامبوكو»، مضيفة أن 14 بلدية حول مدينة «ريسيفي» الساحلية، أعلنت حالة الطوارئ.

كما شهدت البرازيل خلال الشهر الماضي، حالة من الصقيع والجليد صباح أمس الجمعة، في مناطق جنوبي البرازيل وتركزت معظمها في ولاية سانتا كاتارينا، وأجزاء من ريو جراندي دو سول، فيما بلغت درجات الحرارة الأكثر انخفاضًا ما بين 2 و6 درجات مئوية.

وكانت محاصيل البن وقصب السكر والخضروات والقطن والذرة الأكثر تضررًا نتيجة الطقس، وذلك تسبب في ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب أزمة الطقس التي ضربت البلاد وأثرت على المحاصيل الزراعية في البرازيل.