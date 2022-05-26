البرازيل تواجه أزمة كبيرة في إنتاج السكر.. ومخاوف من نقص المعروض عالميا

أظهرت بيانات جمعية صناعة قصب السكر البرازيلية «UNICA» أن إنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل انخفض بنسبة 30.10% على أساس سنوي في النصف الأول من مايو إلى 1.67 مليون طن متري، رغم أن البرازيل تعتبر أكبر منتج ومصدر عالمي للسكر، ما يثير مخاوفا من نقص المعروض دوليا.

وجاء هذا الرقم متماشيا مع توقعات 11 محللا شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس»، قبل أيام، فيما يخص أزمة قد تواجه إنتاج السكر.

انخفاض إنتاج السكر في البرازيل

وقالت «الجمعية» إن المطاحن سحقت 34.37 مليون طن من قصب السكر في النصف الأول من مايو، بانخفاض 17.04% على أساس سنوي، وبلغ نصيب السكر في النصف الأول من مايو 40.77% مقارنة مع 45.99% في العام السابق.

وتم تشغيل ما مجموعه 232 مصنعًا اعتبارًا من 16 مايو، أي 4 أقل من نفس الفترة من عام 2021، وتوقعت جمعية صناعة قصب السكر البرازيلية بدء تشغيل 17 مصنعًا آخر في النصف الثاني من مايو.

كما أوضحت أن إنتاج الإيثانول بلغ 1.655 مليار لتر في النصف الأول من مايو ، بانخفاض 10.03% من 1.840 مليار لتر قبل عام، بينما بلغ إنتاج الإيثانول المائي 1.061 مليار لتر، بانخفاض 14.19% عن العام، فيما وصل إنتاج الإيثانول اللامائي إلى 594 مليون لتر، بانخفاض 1.50%عن العام.

تغييرات بإنتاج الإيثانول

وبلغ إنتاج إيثانول الذرة في النصف الأول من مايو 161.44 مليون لتر، بزيادة قدرها 46.39% على أساس سنوي، كما وصلت مبيعات الإيثانول من المصانع خلال النصف الأول من مايو إلى 990.82 مليون لتر، بانخفاض 17.27% على أساس سنوي، إذ ذهب 969.50 مليون لتر إلى السوق المحلية و 21.32 مليون لتر للتصدير.

وبلغت كمية الإيثانول المائي المباعة للسوق المحلي خلال النصف الأول من مايو 605.58 مليون لتر بانخفاض 24.31% عن العام الماضي، ووصلت كمية الإيثانول اللامائي المباعة للسوق المحلي إلى 363.92 مليون لتر، بانخفاض 4.85%.