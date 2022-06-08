إبراهيم عبدالمجيد: أطالب بتخصيص 10 ملايين جنيه لترجمة الروايات المصرية

علق الكاتب والروائي إبراهيم عبدالمجيد على فوزه بجائزة النيل للآداب، قائلًا: «احنا عملنا اللي علينا وتعبنا وحبينا الكتابة وحبينا الأدب وسواء جت في المعاد أو اتأخرت فأنا بقول للناس المهم حب الكتابة ومش مهم أي حاجة تانية لأن القراء هما رصيدك الحقيقي وهما غناك الحقيقي والجوايز تيجي في أي وقت مش مشكلة ومتحطهاش في دماغك وبتيجي في الآخر يعني».

وتحدث عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن مستقبل الرواية المصرية، مؤكدًا أن الرواية الآن هي أكبر فن منتشر بين الناس، مشيرًا إلى أن الرواية ينقصها مناخ ثقافي أكبر، لافتًا إلى أن القراء والنقاد موجودون والمجلات والصحف موجودة، معتبرًا أن الرواية في مصر تنقصها وجود سينما باعتبار أن السينما فن قام على وجود الرواية.

الرواية هي القوة الناعمة لمصر

وأشار عبدالمجيد إلى أن السوق السينمائية تشهد عددا كبيرا من الأفلام سنويًا وكذلك السوق الدرامية بدون الرجوع لأي أعمال روائية، متذكرًا الماضي وتقديم الروايات بشكل سينمائي، ضاربًا المثل بالمخرج داوود عبدالسيد والذي قدم روايات إبراهيم أصلان وخيري شلبي بخلاف الأفلام التي ألفها بنفسه.

وأكد عبدالمجيد أن السينما غائبة عن فن الرواية، رغم أنها قامت على فن الرواية، معتبرًا أن ذلك هو الذي ينقص الحياة الثقافية في مصر، مشددًا على أن الرواية المصرية هي القوة الناعمة المنتشرة في العالم العربي والحاضرة في كل المعارض والتي تدخل كل البلاد، مشيرًا إلى أن هناك أجانب يزورون البلاد بعد قراءتهم لروايات مصرية مترجمة لرؤية الأماكن المذكورة في الرواية.

يجب تخصيص 10 ملايين جنيه لترجمة الروايات

ولفت عبدالمجيد إلى أن السياحة زادت في مصر بعد فوز الروائي العالمي نجيب محفوظ بجائزة نوبل لرغبة السياح في رؤية الأماكن التي ذكرها نجيب محفوظ.

وشدد عبدالمجيد على رضاه عن حالة الرواية المصرية «الحاجات الكويسة كتير جدا جدا بينقصها إن المجلات الأدبية اللي موجودة لكن مش كفاية عشان تعتني بيها والنقاد مش قادرين يتابعوا الأعداد الكبيرة دي» مطالبًا بعمل بند بوزارة الثقافة يسمح بتخصيص 10 ملايين جنيه لترجمة الروايات المصرية للغات ونشرها في الخارج.

وانتقد عبدالمجيد عدم اهتمام رجال الأعمال بدعم الثقافة عدا آل ساويرس، مطالبًا وزارة الثقافة بطلب الدعم من رجال الأعمال والمجتمع المدني لترجمة الروايات المصرية على أن يتم رفعها من وعائهم الضريبي.