إبراهيم عبدالمجيد ناعيًا مها أبو عوف: كم أسعدتنا منذ ظهور الـ«فور إم»

نعى الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وأضاف إبراهيم عبدالمجيد، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص العزاء لعائلة الفنانة مها أبوعوف وللفن والفنانين ولكل محبي الفن الراقي، كم أسعدتنا هذه العائلة الجميلة منذ ظهور فرقة الفور إم».

أبرز المعلومات عن فرقة الـ «فور إم»

الفنانة مها أبو عوف، أحد أعضاء الفرقة الغنائية «فور إم» بقيادة شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، وشقيقاتها منى ومنال، وميرفت، وأسسها عزت أبو عوف في نهاية السبعينيات، وفي عام 1979 انضمت لهم مريم بديلة عن منى التي تزوجت وابتعدت في وقتها، وكانت الفرقة تقوم بالبروفات في بدروم بيتهم بالزمالك.

قدمت العديد من الأغاني والألبومات، وأحدثت الفرقة دوياً هائلاً حتى على المستوى العربي، لكنها تراجعت تمامًا في بداية التسعينيات حتى توقفت، وقد أرجع أبو عوف عدم استمرار الفرقة لطبيعة الحياة واختلاف الظروف الشخصية لكل عضو في الفرقة.

أبرز أعمال مها أبو عوف

وقدمت الفنانة مها أبو عوف، العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل «راجل و6 ستات»، بطولة أشرف عبدالباقي، ويعتبر من أشهر أعمالها الدرامية؛ إذ ظل يعرض لمدة 10 مواسم.

وآخر أعمالها مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عُرض نهاية العام الماضي، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، وطارق صبري.

والعمل مأخوذ عن رواية «الحرير المخملي»، لأميمة عزالدين، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

كما كان لها تجربة مسرحية بعنوان «3 أيام في الساحل»، مع الفنان محمد هنيدي، عُرضت ضمن موسم الرياض مع هيئة الترفية السعودية، وشارك في بطولتها كلا من بيومي فؤاد ومحمد محمود وندى موسى.