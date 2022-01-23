إبراهيم عبدالمجيد عن تطورات حالته الصحية: الألم صعب وبحاول أتغلب عليه

كشف الكاتب الروائي الكبير، إبراهيم عبدالمجيد، عن تطورات حالته الصحية، بعد عودته من زيورخ الألمانية في رحلة علاج وإجرائه عمليتين جراحيتين، قائلا: «أشكر كل من دعا لي أو سأل عني وعندي أمل من محبة الناس».

وتابع «عبدالمجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أحاول أتغلب على الآلام، أنا عايش فعلا بمحبة الناس، ونفسي ما أشغلش حد لكن الألم صعب ربنا ما يكتبه على أي حد».

احتفاء بكتابه الجديد

واحتفى الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، بصدور أحدث إصداراته المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير المقبل، بالتجمع الخامس.

ونشر إبراهيم عبدالمجيد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة له مع كتابه الجديد «استراحة بين الكتب.. كل هذا الحضور كل هذا الغياب» والصادر عن منشورات ابيدي للنشر والتوزيع.

وأضاف إبراهيم عبد المجيد: «أسعدني اليوم وصول النسخة من كتاب «استراحة بين الكتب»، ويتناول الكتاب جولات قرائية بين بساتين الكتب السياسية والأدبية والتاريخية».

حكايات عن أم كلثوم وسعاد حسني في كتاب إبراهيم عبدالمجيد

ومن كلمة الناشر عن الكتاب، جاءت كالتالي: «بقلمه وأسلوبه الذي يصل إلى قلوب قرائه من السطر الأول، يمتنعا الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد في كتابه الجديد بهذه الاستراحات مع كتب وشخصيات يتناولها بعين الرائي البصير، الذي يتجاوز سطحية المشهد إلى العمق مباشرة».

وتابع: «بموسوعيته المذهلة نقرأ معا كتبا في الأدب والنقد والتاريخ والفنون، ونتوقف وقفات متأنية أمام بعض ما أخرجته المكتبة المعاصرة من كتب ودراسات عن ثورة 1919، وآثارها ونتائجها خاصة في الثقافة والسياسة والفنون والآداب».

ومن سعاد حسني إلى أم كلثوم ومن يوسف شاهين إلى داود عبدالسيد، ومن إدريس علي إلى مكاوي سعيد، يقرأ إبراهيم البشر وحكاياتهم كما يقرأ لنصوص والروايات الممتعة.

موعد معرض القاهرة للكتاب المقبل

وتُقام الدورة 53 من معرض الكتاب في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.