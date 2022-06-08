الخشت: إنشاء مركز جامعة القاهرة للدراسات الاستراتيجية لبحث القضايا القومية

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، إلى جانب استعراض ومتابعة موقف المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة وفق استراتيجيتها للتحول لجامعات الجيل الرابع.

في مستهل الاجتماع، رحب مجلس الجامعة بصدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لكليات الصيدلة والأسنان والتربية للطفولة المبكرة والمعهد القومي للأورام ومعهد الليزر، حيث أدى العمداء الجدد القسم أمام رئيس الجامعة ومجلس الجامعة.

الموافقة على مجموعة اتفاقيات جديدة

واستعرض المجلس تجربة كليات الجامعة في مجال التحول الإلكتروني من خلال منصة Blackboard والتي تعد أكبر منصة إلكترونية على مستوى العالم، وأشاد بها العمداء لإمكانياتها الكبيرة والمتعددة ودورها في تقليل الفاقد من العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، ولأنها استطاعت أن توفر بيئة تعليمية وامتحانية على مستوى الجامعات الغربية المتقدمة.

ونوه رئيس جامعة القاهرة، إلى نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الدور التنموي والخدمي الذي تقدمه الجامعة بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء والأمانة العامة لوزارة الدفاع ومحافظة البحر الأحمر والمجالس المحلية والتنفيذية بالمناطق الحدودية المشار إليها.

إنشاء مركز جامعة القاهرة للدراسات الاستراتيجية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة لقدرات الطلاب وعدم تعجيزهم، وتشكيل لجنة للطوارئ بكل كلية برئاسة العميد للتدخل والاستجابة لأي موقف طارئ بشكل فوري.

ووجه الدكتور الخشت، خلال الاجتماع، عمداء الكليات والمعاهد بأن تكون الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وقياس قدرات الطلاب، وضرورة التناسب بين الأسئلة ووقت الامتحان، مشددًا على ضرورة سرية الامتحانات ومنع تداولها عبر أي وسيلة، وسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة بعد مراجعتها ورصدها، منوها إلى عدم وجود أية حالات تسريب للامتحانات على مدار الـ5 سنوات الماضية.

ووافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز جامعة القاهرة للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية يتبع إدارة الجامعة ويضم نخبة من العلماء وقادة الرأي في مجلس أمنائه، ويكون معنيا بدراسات القضايا المتعلقة بالتطرف والتعصب والإرهاب والقضايا المجتمعية ذات البعد الاستراتيجي ومستقبل الدولة الوطنية.

استحداث 3 دبلومات مهنية جديدة

ووافق مجلس جامعة القاهرة على عدد من الدبلومات الجديدة، منها استحداث 3 دبلومات مهنية جديدة بكلية الدراسات العليا للتربية؛ تحقيقا لمتطلبات سوق العمل، ومواكبة لتطوير منظومة التعليم بجامعة القاهرة وهي «دبلوم القيادة التربوية، ودبلوم التربية الإيجابية، ودبلوم إعداد معلم الموهوبين»، كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الدولية.