توقيع برتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة النهضة ببني سويف

وقّع رئيس جامعة النهضة الدكتور حسام الملاحي، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية اليوم 7 يونيو، بغرض تحديد أطر التعاون وتبادل الخبرات في الاتجاهات المختلفة بقطاع تكنولوجيا وعلوم الفضاء بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة النهضة.

وكالة الفضاء المصرية

افتتح رئيس الجامعة الاجتماع بكلمة شكر للدكتور محمد القوصي، معربا عن سعادته بهذا اللقاء وفخره بوجود تعاون بين الوكالة وبين جامعة النهضة.

جامعة النهضة

استهل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية حديثه بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة، وذكر أن هذا اللقاء طال انتظاره وأن سعادته اليوم كبيرة بالتواجد وسط هذا الصرح العظيم.

وأضاف: «هذا اللقاء يعد الأول من نوعه كحدث رسمي باتجاه جامعات الجنوب، فالعمل في مجال الفضاء الآن لم يعد رفاهية، فهو اتجاه أساسي يجب أن تأخذ به الدولة، فنحن نسعى لأن تكون مصر فاعلة وبقوة في مجال الفضاء ولأن تكون هناك للأجيال خريطة واضحة للسير عليها للتطوير من هذا المجال، فنحن منغمسين بشده مع الجامعات ونشر تكنولوجيا علوم الفضاء، ونرى بأن هذه هي البداية مع جامعة النهضة لتفعيل العمل، ويعد وجود الدكتور حسام على رأس هذه القلعة العلمية، بمثابة تأكيد بأنه سوف يسبق في هذا المجال».

ومن جانبه عرض الدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار الصناعية التعليمية للجامعات بوكالة الفضاء المصرية عرض تقديمي عن مشروعات وكالة الفضاء المصرية، وتطور برنامجها الفضائي، وعرض معاملها المتخصصة والمتطورة، كما استعرض الهيكل التنظيمي للوكالة، وعرض مكونات المدينة الفضائية، ومشروعات الوكالة المتنوعة، والمشروعات الإنشائية المختلفة.

آليات التدريب والزيارات الميدانية

وشرح الدكتور علي سمية رئيس قسم علوم الحاسبات آليات التدريب والزيارات الميدانية التي تم تنفيذها لطلبة كلية علوم الحاسبات بالتعاون مع وكالة الفضاء خلال العامين الماضيين، ومنها النشاط الطلابي والتدريب الصيفي لطلبة المستوى الرابع بالجامعة، وتقييم وتكريم الطلاب بعد انتهاء التدريب، ثم إلى ذلك تطوير برامج إدارة مهام القمر الصناعي من خلال مشروع طلابي بإشراف وكالة الفضاء المصرية.

وتطرق إلى الزيارات الميدانية والتدريب الصيفي لطلبة كلية علوم الحاسب، وتبادل الخبرات في الاتجاهات المختلفة مثل البحث العلمي والتدريب وتكنولوجيا المعلومات، كما وتم عرض فيلم وثائقي عن وكالة الفضاء المصرية ودورها في نشر وتوطين ثقافة تكنولوجيا علوم الفضاء.

وفي الختام تم توقيع البروتوكول بين الجانبين مع تبادل الدروع بين وكالة الفضاء المصرية وبين جامعة النهضة.