رئيس «الجلالة»: إقبال كبير للقبول بالجامعة قبل بدء امتحانات الثانوية

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الجامعة ضمت حوالي 3 آلاف طالب في أقل من عام ونصف منذ افتتاحها، وهناك إقبال كبير للقبول بالجامعة من الآن، وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن هناك عملية ربط للبرامج التعليمية بسوق العمل منذ اليوم الأول للطالب، كما يتم ربط المهارات بسوق العمل والشراكات الدولية مع جامعة الجلالة، مثل جامعة أريزونا ستيت الأمريكية في سابقة هي الأولى في مصر في مجالات الهندسة والبيزنس.

سيجري البدء بخمسة برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى

وأضاف «الشناوي»، خلال استضافته في برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، أنه تم الاتفاق هذا العام على البدء بـ5 برامج بمبلغ مالي يعد ربع التكلفة إذا سافر الطالب للخارج، ونستهدف الوصول إلى 20 برنامجا مع الجامعة الأمريكية، وسيجري البدء بخمسة برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2022 - 2023، وذلك في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج هندسة البرمجيات.

الجامعة استقبلت 15 أستاذا من جامعة هيروشيما للتدريس في الجامعة

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إلى أنه من ضمن البرامج أيضًا هندسة كهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية، والجامعة ستسمح تباعًا بإضافة برامج آخري متطورة في مجالات الفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإعلام، والعلوم في المستقبل القريب، مما يتيح التعاون العلمي لرفع شأن جامعة الجلالة دوليًا، موضحًا أن الجامعة استقبلت 15 أستاذا من جامعة هيروشيما للتدريس في الجامعة في طب الأسنان وكليات مختلفة.

وأوضح أن الجامعة فخر لمصر، وشهدت استقبال وفد من الجامعات النيجرية والجامعات السودانية في إطار فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي، حيث أعربوا خلال زيارتهم عن فخرهم بوجود مثل جامعة الجلالة في قارة إفريقيا، كما أن جامعة الجلالة نجحت في أقل من عامين في ضم 14 مجالا، و27 برنامجاً، وضمت أكثر من 2900 طالب، مؤكدا أن جميع البرامج الحديثة متوفرة، و كان من المهم أن ترتبط البرامج بالتطوير الذي تشهده الدولة المصرية، وتوفير الكوادر التي تستطيع تدريس تلك المناهج، وخاصة الأجنبية.