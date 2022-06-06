فيلم واحد تاني للنجم أحمد حلمي يحقق 305 ألف جنيه أمس في دور العرض

حقق فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي إيرادات بلغت 305 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

55 مليون جنيه، ماحققه فيلم واحد تاني للنجم أحمد حلمي، حصدها الفيلم خلال فترة عرضه بدور العرض، إذ انطلق في دور العرض مع أول أيام عيد الفطر الماضي، وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

أفلام عيد الفطر

يعرض بدور العرض حالياً بجانب فيلم «واحد تاني»، فيلمي «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و«زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.