توم كروز يزيح أحمد حلمي من صدارة إيرادات شباك التذاكر بالسعودية

تراجع فيلم الفنان أحمد حلمي «واحد تاني» في شباك التذاكر بالسعودية، وذلك بعد ما حافظ على الصدارة على مدار 4 أسابيع متواصلة، وجاء الفيلم في المركز الثاني، ليحتل المركز الأول النجم توم كروز بفيلمه الأحدث «Top Gun: Maverick» في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، وفقا للحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر».

وقال التقرير الخاص بـ«السينما السعودية»، «زي ما الكل كان متوقع فيلم (Top Gun Maverick) أكثر الأفلام حضورًا في شباك تذاكر السينما السعودية خلال الأسبوع الماضي، واختلاف قائمة Top 5 من أفلام أكشن وأنيمي وكوميدي، يثبت تنوع ذائقة الجمهور السعودي بالأفلام السينمائية».

فيلم «زومبي» بالمركز الرابع في شباك الإيرادات السعودي.. و«Sonic the Hedgehog 2» في المركز الأخير

وفي المركز الثالث جاء فيلم الإنمي «Jujutsu Kaisen 0: The Movie»، والذي تراجع عن الأسبوع الماضي، بينما كان المركز الرابع من نصيب الفيلم المصري «زومبي» بطولة الفنان علي ربيع، وفي المركز الخامس جاء فيلم «Sonic the Hedgehog 2».

330 مليون دولار إيرادات «Top Gun: Maverick» حول العالم

ويواصل فيلم «Top Gun: Maverick» نجاحه في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث حقق إيرادات في أقل من أسبوع تجاوزت حاجز الـ 330 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة حصدها الفيلم منذ عرضه الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

ويأتي الفيلم الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم «Top Gun» بعد 34 عامًا من عرض الجزء الأول، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود توم كروز، مايلز تيلر، جنيفر كونيلي، جون هام، جلين باول، لويس بولمان، إد هاريس، وفال كيلمر، ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.