تعرف على إيرادات فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي بدور العرض

حافظ فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي على صدارة الإيرادات في دور العرض السينمائية، أمس حيث حقق 479 ألف جنيه في شباك التذاكر، وذلك حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع والموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «واحد تاني»

فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أغنية «الحركة دي» لـ أحمد حلمي

10 مليون مشاهدة، ماحققه الفنان أحمد حلمي من خلال أغنية «الحركة دي»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم واحد تاني، الذي تصدر شباك التذاكر بموسم عيد الفطر المبارك .

حيث تجاوزت إيرادات الفيلم حاجز الـ50 مليون جنيه خلال مدة قاربت الـ3 أسابيع في دور العرض السينمائي، وذلك بفارق كبير عن الأفلام في المراكز اللاحقة من بينها «العنكبوت»، «زومبي» بالإضافة إلى «فارس» الذي دخل المنافسة خلال الأيام الماضية، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

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الأفلام المنافسة لفيلم واحد تاني

ينافس الفيلم 3 أفلام أخرى بدور العرض، منهم فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا، الذي احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بموسم عيد الفطر، وفيلم زومبي، بطولة على ربيع، وتذيل فيلم فارس إيرادات موسم عيد الفطر.

كما احتفظ فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي بصدارة شباك التذاكر بالسينما السعودية، بينما استمر فيلم «زومبي» في المركز الثاني في القائمة نفسها، وجاء ذلك وفقا للتقرير الذي نشره الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «تستمر الأفلام المصرية في صدارة شباك تذاكر السينما السعودية، واحد تاني وزومبي يحافظان على مركزهما مثبتان نجاحهما».