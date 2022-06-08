الخارجية الأمريكية: لم يتم التثبت من تورط إسرائيل في مقتل «أبوعاقلة» بعد

عادت قصة اغتيال الصحفية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة مرة أخرى إلى الواجهة، وخاصة بعدما وجه سؤالا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن السببب وراء عدم مساءلة إسرائيل على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

لم يثبت تورط إسرائيل بعد

ورد وزير الخارجية الأمريكي على سؤال أحد الطلاب في منتدى لطلاب الصحافة على هامش قمة أميركا اللاتينية في ولاية لوس أنجلوس قائلاً: «أنا آسف مع كل احترامي لم يتم التثبت منها بعد»، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوكالة الفرنسية إن وزير الخارجية الأمريكي، أكد أن بلاده تنتظر إجراء تحقيق مستقل وموثوق، لافتاً إلى أنه في حال حدوث هذا التحقيق، فإننا سوف نتبع نتيجته أياً كانت النتيجة.

وسبق أن تواصل وزير الخارجية الأمريكي، مع أسرة الشهيدة شيرين أبوعاقلة، والتي تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الفلسطينية، بعد حادث اغتيالها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تمارس عملها الصحفي في مخيم جنين.

وأكدت السلطات الفلسطينية أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، تم اغتيالها برصاص جندي إسرائيلي، مستخدماً بندقية قنص، كما نشرت شبكة «سي إن إن» عن شهود عيان أن شيرين أبو عاقلة تم استهدافها على ما يبدو بشكل متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعدما تحفظت السلطات الفلسطينية على الرصاصة القاتلة رافضة تسليمها إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تنفي

ونفت الحكومة الإسرائيلية هذه التهم، مطالبة بتسليم الرصاصة والتعاون مع السلطات الفلسطينية وإجراء تحقيق مشترك وهو الأمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني رفضاً قاطعاً.

وزعمت السلطات الإسرائيلية أن شيرين أبو عاقلة ربما قتلت برصاصة طائشة أطلقها مسلح فلسطيني في المنطقة، أوربما عن طريق الخطأ من قبل جندي إسرائيلي، وهو الأمر الذي آثار غضب الفلسطينين.

وطالب العشرات من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بضررة إجراء تحقيق، بهدف التوصل إلى نتيجة محايدة في قصة اغتيالها.