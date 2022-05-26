مجلس الأمن يُجمع على إجراء تحقيق شفاف في استشهاد شيرين أبو عاقلة

أجمع مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومحايد في استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين في الحادي عشر من مايو الجاري، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خلال الجلسة الشهرية الخاصة بمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إدانتهم لاعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة الشهيدة أبو عاقلة في القدس المحتلة.

وشدد مندبو الدول الأعضاء في المجلس على ضرورة وقف عمليات إخلاء الفلسطينيين، معربين عن قلقهم من إقدام الحكومة الإسرائيلية على إخلاء مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال، من «مسافر يطا» وهي مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد قرار صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا بهذا الشأن.

وأكدو المندوبون التزام بلادهم بحل الدولتين عبر التفاوض وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية.

وفي إحاطته، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن "مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة أشعر الفلسطينيين وعددا لا يحصى من الناس حول العالم بالحزن والغضب، بينما كان بمثابة تذكير آخر بالتكلفة البشرية المدمرة لهذا الصراع".

المندوبة الأمريكية: نعبر عن قلقنا بشأن ما حدث خلال تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، والتي ترأس بلادها مجلس الأمن لشهر مايو الجاري: «ندعو لتحقيق شفاف وموضوعي وحيادي في مقتل شيرين أبو عاقلة، ونعبر عن قلقنا بشأن ما حدث خلال تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة».

ومن ناحيته، قال مندوب روسيا، فاسيلي نبينزيا: إن "إسرائيل تواصل انتهاك القانون ومصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الاستيطان"، مشيرًا إلى أنّه "من غير المقبول تغيير الوضع القانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس".

مندوب روسيا: ندعو لتحقيق شفاف وحيادي في مقتل شيرين أبو عاقلة

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية تقوم بأعمال وعمليات عسكرية في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة، انتهى آخرها بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بشكل مأساوي"، مشيرا إلى أنه "في هذا الصدد، فإننا نؤيد مطلب قيادة الدولة الفلسطينية لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في ملابسات مقتلها".

المندوب الصيني: يجب على إسرائيل عدم استخدام القوة المفرطة

من جانبه، شدد المندوب الصيني تشانغ جون على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة والامتناع عن تغييره.

ولفت إلى أنه يجب على إسرائيل عدم استخدام القوة المفرطة، ونطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية، وأكد أنه لا بد من مساعدة الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم في مواجهة التحديات القائمة، مردفا: أننا نجدد دعمنا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

مندوب المملكة المتحدة: ندعو إلى تحقيق عاجل ومحايد وشفاف في ملابسات الحادثة

وقال نائب مندوب المملكة المتحدة، السفير جيمس كاريوكي: شهدنا حادثة مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية المخضرمة شيرين أبو عاقلة بصورة مأساوية في جنين، والمشاهد المقلقة للاستخدام المفرط للقوة من الشرطة الإسرائيلية خلال مراسم تشييع جثمانها".

وأضاف: ندعو إلى تحقيق عاجل ومحايد وشفاف في ملابسات الحادثة ونطالب بالمساءلة. عمل الصحفيين في العالم حيوي ولا بد من حمايتهم وهم يؤدون عملهم".

ممثلة مندوب فرنسا: يجب تقديم المسئولين عن مقتل أبو عاقلة للعدالة

ودعت ممثلة مندوب فرنسا، شيراز غازري، إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل يوضح جميع ملابسات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء عملها الصحفي في جنين، وتقديم المسؤولين عن قتلها للعدالة، مضيفةً: لقد صدمنا بشدة من العنف الذي مارسته الشرطة الإسرائيلية تجاه المشاركين في جنازتها".