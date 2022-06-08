قانون الأحوال الشخصية يحدد سن حضانة البنت والولد وحق المطلقة في الشقة

يشمل قانون الأحوال الشخصية على العديد من القضايا والحقوق التي تشغل بال المواطنين من الأزواج والزوجات، خاصة الأشخاص الذين انتهت بهم الحياة الزوجية إلى الطلاق، ومن بين الأسئلة الهامة التي يجيب عنها القانون: ما هو سن الحضانة، ومتى ينتهي حق المسكن للزوجة، وهل للزوج الحق في استرداد المسكن بعد انتهاء مدة الحضانة؟.. وتستعرض "الوطن"، في هذا التقرير بحسب مواد القانون، السن القانوني للحضانة سواء للولد أو البنت وكذلك النفقة للفتاة والمسكن للمطلقة.

سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية

وحسب مواد قانون الأحوال الشخصية المعمول به حتى الآن، فإن سن الحضانة 15 أي «180 شهر» عاما للولد أو البنت، ولا يحق للحاضنة أن تجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط عنها الحق في أجر الرضاعة، بعد بلوغ الصغير عامين.

كما ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج أو الأب بأن يتحمل نفقة الفتاة حتى تتزوج، أما عن نفقة الولد، فتكون حتى يستطيع العمل.

حق الحضانة بعد بلوغ السن القانوني

ووفقًا لمواد قانون الأحوال الشخصية، فإنه يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة، أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

ويُلزم القانون، بأن للإبن أو الأبنة حق الاختيار في الاقامة مع الأم أو الأب بعد بلوغ سن الصغير الحضانة، وفي حالة وقع الاختيار على الأم، يكون بلا أجر حضانة.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يراعي المتغييرات التي طرأت على المجتمع، ويحفظ حقوق جميع الأفراد، على أن يكون قانونا متزنا، وكلف المستشار عمر مروان وزير العدل، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وهي اللجنة التي أعلنت عن تلقي مقترحات الجهات المعنية خلال 15 يوما، بداية من 5 يونيو إلى 20 يونيو.