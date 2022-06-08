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عاجل .. مدبولي: ضم 450 ألف أسرة جديدة لـ«تكافل وكرامة» قريبا

كتب:

محمد مجدي
09:59 ص | الأربعاء 08 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمّ 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج الدعم المالي النقدي المشروط «تكافل وكرامة» خلال العام المالي الجديد 2022/2023، والذي سيبدأ أول يوليو الحالي.

تطوير الريف المصري

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بوفد من ممثلي صناديق الاستثمار العالمية، أنّ الدولة المصرية تتبنى أكبر مشروع لتطوير قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

برنامج التأمين الصحي الشامل

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية برنامج التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه في محافظات المرحلة الأولى وهي: «بورسعيد، جنوب سيناء، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والأقصر».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.