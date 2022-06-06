الاحتلال يواصل استهدافه الفلسطينيين واللبنانيين.. ويستعد لـ«حزب الله»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها واستفزازاها ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل في لبنان أيضًا، وأطلق جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب شاب فلسطيني، مساء أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز «بيت فوريك» شرقي «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال يزعم إلقاء شابين عبوة ناسفة باتجاه قوة إسرائيلية قرب نابلس

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن شابين يستقلان دراجة نارية ألقيا عبوة ناسفة باتجاه قوة إسرائيلية قرب نابلس، دون وقوع إصابات، فيما أطلقت القوات النار نحوهما، مما أدى إلى إصابة أحدهما.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحاجز أمام الفلسطينيين، كما منعت مرور المركبات بالاتجاهين، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا يدعى «أحمد عيسى أبو زيد»، يبلغ من العمر «23 عاما» من بلدة قباطية جنوب «جنين»، أثناء تواجده في أراضي الـ48.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الصوت تجاه العمال بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري في قريتي «عانين» و«الطيبة» شمال الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا بعد مداهمة منزله في نابلس

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر، القيادي في حركة «حماس»، ياسر البدرساوي، بعد مداهمة منزله في مدينة «نابلس».

من جانبها، سلمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي في مركز القشلة، مساء أمس الأحد، المرابطتين رائدة سعيد ونفيسة خويص قرارات بالإبعاد عن «المسجد الأقصى المبارك» لمدة أسبوع، فيما احتجزت قوات الاحتلال، المرابطة هنادي الحلواني أثناء خروجها من «باب حطة» بالمسجد، وسلموها استدعاء للتحقيق، بعد غد الأربعاء.

بدورها، جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الأحد، الاعتقال الإداري بحق المحامي، الفلسطيني الفرنسي، الباحث الميداني في «مؤسسة الضمير»، صلاح الحموري، البالغ من العمر «37 عاما» لمدة 3 أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي.

وفي مارس الماضي، قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن 3 أشهر إداريا على الحموري لاتهامها إياه بأنه ناشط في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

بدورها، قالت القائمة العربية الموحدة، الشريك في الائتلاف الحكومي، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على قيادي بالحركة الإسلامية «الشيخ محمد حسن سلامة» عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وعائلته بعدما طالب مجندة بعدم التدخين داخل المسجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إذاعة جيش الاحتلال: الحدود مع لبنان شهدت حادثة غير عادية

وفي لبنان، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، النار تجاه مركبة عسكرية بـ الجيش اللبناني، بزعم تجاوزها الخط الفاصل، وهذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع، يحدث فيها احتكاك قريب جدا، بين الجانبين ، فيما زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن القوات أطلقت النار في الهواء، حتى لا يحصل أي احتكاك أو إصابات.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الحدود شهدت حادثة غير عادية، مضيفة إن جنوداً من الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أشهروا أسلحتهم على بعضهم، بعد دخول دورية إسرائيلية راجلة إلى منطقة كروم الشراقي قرب السياج الحدودي.

«كان»: إسرائيل ستحضر «قبة حديدية» في حقل «كاريس»

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لمواجهة استهداف «حزب الله» اللبناني، منصة التنقيب عن الغاز «كاريس»، التابعة لشركة «انرجي» التي وصلت إلى إسرائيل من سنغافورة إلى موقعها في حقل «كاريس» موضع خلاف مع لبنان، مشيرة إلى أنه سيتم إحضار «قبة حديدية» للمكان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.