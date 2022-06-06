مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال لليوم الثاني

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي في «عيد الشفوعوت - نزول التوارة» بحراسة من ضباط وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

مجموعات متتالية

ووفقًا لما ذكرته وكالة «معا»الفلسطينية، أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 333 مستوطنا اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة للمسجد.

وذكرت الوكالة أنَّ الحاخام يهودا غليك ومدير منظمة «بيدنيو» المتطرفة كان في مقدمة المقتحمين، وأدى المئات من المستوطنين الصلوات داخل الأقصى خلال اقتحامه.

قيود على دخول الأقصى

وفرضت شرطة الاحتلال المنتشرة على أبواب الأقصى قيودها على دخول الأقصى للمسلمين، باحتجاز الهويات ومنع العديد من الشبان من الدخول ومطالبتهم بالعودة بعد الساعة الثانية والنصف بعد انتهاء فترة الاقتحامات الثانية، وفقًا للوكالة الفلسطينية.

وأبعدت شرطة الاحتلال بإبعاد الحاجة نفيسة خويص ورائدة الخليلي عن المسجد لمدة أسبوع قابل للتجديد لمدة شهور، كما استدعى الاحتلال نساءً وشبانا.