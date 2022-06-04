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محمود مسلم

إصابة اثنين من الصيادين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتب:

محمد الليثي
11:32 ص | السبت 04 يونيو 2022
البحرية الإسرائيلية

البحرية الإسرائيلية

ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية، أنَّ اثنين من الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. 

رصاص مطاطي

ووفقًا لما نقلته الوكالة الفلسطينية عن لجان الصيادين، فإن بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص المطاطي صوب قوارب الصيادين ما أدى لإصابة الصياد تامر سليمان بكر، والصياد تامر رامي بكر وتم نقلهم إلى المستشفى. وأكدت لجان الصيادين أن الاحتلال دمر محرك القارب التابع للصيادين.

اعتقال 4 صيادين فلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين وصادرت قاربين في بحر غزة. 

جدير بالذكر أنَّ الصيادين والمزارعين الفلسطينيين يتعرضون بشكل يومي لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستمر في قمع الفلسطينيين في جميع الأنحاء حيث الاعتقالات في الضفة الغربية، والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، فضلًا عن الاغتيالات المتتالية للفلسطينيين، وكان على رأسهم الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ومن بعدها الصحفية غفران وراسنة.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011