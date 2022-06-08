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انطلاق جلسة الحوار الوطني في السودان

كتب:

شيماء عادل
11:19 ص | الأربعاء 08 يونيو 2022
بدء الحوار الوطني في السودان

بدء الحوار الوطني في السودان

انطلقت منذ قليل أعمال جلسة تحديد قضايا الحوار الوطني في السودان، الذي جاء تحت رعاية ومشاركة «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة ومنظمة «الإيجاد»  والاتحاد الأفريقي، وفقاً لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

مشاركة القوي السياسية المختلفة

ويشارك في جلسة تحديد الحوار الوطني في السودان، لجنة تمثل العسكريين، إضافة إلى قوى التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير ومجموعات تمثل الإدارة الأهلية والمجتمع المدني والمرأة، في الوقت الذي اعتذرت فيه قوى الحرية والتغيير عن المشاركة.  

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