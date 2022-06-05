وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة في السودان (الدور الأول)
كتب:
كريم روماني
05:23 م | الأحد 05 يونيو 2022
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان «الدور الأول» للعام الدراسي 2022/2021.
وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (174) طالبًا/ طالبة نجح منهم (127) طالبًا/ طالبة بنسبة 72.99%، ويؤدي الامتحان في الدور الثاني 32 طالبًا/طالبة بنسبة 18.39%، وبلغ عدد الطلاب الراسبين 15 طالبًا/طالبة بنسبة 8.62%.