رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة في السودان (الدور الأول)

كتب:

كريم روماني
05:23 م | الأحد 05 يونيو 2022
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان «الدور الأول» للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (174) طالبًا/ طالبة نجح منهم (127) طالبًا/ طالبة بنسبة 72.99%، ويؤدي الامتحان في الدور الثاني 32 طالبًا/طالبة بنسبة 18.39%، وبلغ عدد الطلاب الراسبين 15 طالبًا/طالبة بنسبة 8.62%.

اقرأ المزيد:

هل يمنح وزير التربية والتعليم الدرجة كاملة لكل طالب واجهته مشكلة تقنية؟

وزير التربية والتعليم يكشف موقف «مصابي كورونا» من أداء الامتحانات

آخر قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي 2022

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم تحسم مصير الامتحانات.. تعرف عليها
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.