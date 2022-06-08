اتفاقية بين المعهد المصرفي المصري و«ميرسر ميتل» لتأهيل الموظفين للتحول الرقمي

وقّع المعهد المصرفي المصري EBI، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، اتفاقية تعاون جديدة مع شركة ميرسر ميتل لخدمات التقييم Mercer Mettl.

وبحسب بيان صادر عن المعهد المصرفي صباح اليوم الأربعاء، فإنَّ الإتفاقية الموقعة بين الطرفين تهدف إلى تقييم الجاهزية الرقمية وتحليل المعارف والمهارات والسلوكيات للعاملين في القطاع المصرفي للتكيف مع المنهجية الرقمية للمؤسسات.

التعاون مع «ميرسر ميتل» يشمل تقييم كفاءات ومهارات الموظفين

وتابع البيان: «يوفر التعاون الجديد التقنيات التي يتم من خلالها تقييم الكفاءات والمهارات المعرفية للموظفين لقياس مدى جاهزيتهم للتكيف مع عملية التحول الرقمي وإداراتها واستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات بشكل فعّال أثناء العمل.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إنّ الثقافة المؤسسية تحتاج إلى عملية تقييم قبل تطبيق التحول الرقمي.

أضاف «نصير» في تصريحاته بالبيان، أنَّ عملية التقييم المؤسسي تتطلب فحص القدرات التنظيمية ومراقبة وتحليل القدرات والمهارات اللازمة للتأهل للعالم الرقمي.

اتفاقية التعاون مع ميرسر ميتل.. تدعم استراتيجية المعهد للرقمنة

وتابع المدير التنفيذي لـ المعهد المصرفي: «تأتي اتفاقيتنا الجديدة مع ميرسر ميتل في إطار استراتيجية المعهد لتطبيق الرقمنة ودعمها»، مشيرا إلى أنَّ تأهيل الكوادر البشرية ونشر الثقافة الرقمية يعدان أبرز عوامل نجاح أي تجربة للتحول الرقمي، كما أنَّ القوى العاملة من المقومات الأساسية الفعّالة لنجاح أي مؤسسة.

وأوضح «نصير»، أنَّ التعاون مع «ميرسر ميتل» للجاهزية الرقمية، من خلال التقييمات التي تقوم على وضعها وتصميمها، سيساعد المعهد المصرفي على الوصول لنتائج دقيقة، وبالتالي دعم استعداد المؤسسات في القطاع على التعامل مع المستجدات والتحول الرقمي الفعال.

كما أشار إلى ضرورة الاستعداد للرقمنة ببنية تحتية رقمية قوية، وهو ما عمل المعهد المصرفي المصرفي على توفيره من خلال مبادرات التعلم عن بعد، واستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة في العملية التدريبية وتنفيذ الاختبارات.

كشف الدكتور عبد العزيز نصير عن محتوى برنامج الجاهزية الرقمية من ميرسر ميتل، والذي يتضمن 7 كفاءات؛ «القدرة الذهنية، والانفتاح على التعلم، والمرونة، والابتكار، والتعاون، والشمولية، وإدارة الفرص، كما يصنّف التقييم المتقدمين للاختبار إلى 3 مجموعات؛ غير جاهز، وجاهز جزئيًا، ومستعد».

الرئيس التنفيذي لـ «ميرسر ميتل»: نهدف لبناء قوى عاملة جاهزة رقميا للعالم الجديد

من جانبه، صرح سيدهارتا جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسر ميتل، إنَّه «مع وصولنا لعام 2022، يجب أن نهدف إلى بناء قوة عاملة مرنة وجاهزة رقمياً للعالم الجديد».

التغيير الثابت الوحيد في الاقتصادات الرقمية

وأضاف «جوبتا» في تصريحاته، أنَّ «التغيير هو الثابت الوحيد في الاقتصادات الرقمية في العالم، وبالتالي قدمت التكنولوجيا بديهية جديدة؛ وهي التعلم، والتخلص من التعلم، وإعادة التعلم».

وأشار إلى أنَّ الإجابة على اسئلة مثل، «ماذا تتعلم وكيف؟»، هو أساس التقييمات، وبالتالي فإنَّ التقييمات الحقيقية والهادفة أساس رؤية ميرسر ميتل، وكذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وعملية إدارة المواهب.