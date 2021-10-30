8 نصائح يجب اتباعها للعمل في البنوك.. دورات المعهد المصرفي الأبرز

العمل في المؤسسات المصرفية، خاصة وظائف البنوك حلم كثير من الشباب، حيث يحصل الموظف على راتب مرتفع نسبيًا، بالإضافة إلى مواعيد عمل ثابتة؛ لكن الحصول على تلك المهنة تستوجب الحصول على بعض مهارات وتعلم بعض المواد التعليمية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أهم النصائح التي يجب اتباعها حتى يمكن الحصول على وظيفة في البنوك المصرية، وفق تصريحات الدكتور عبد العزيز نصير مدير المعهد المصرفي، وذلك في التقرير التالي..

الحصول على دورات تدريبية

وتعتبر أولى تلك النصائح للحصول على وظيفة في البنوك، هو اكتساب بعض المهارات، ويمكن هذا من خلال الحصول على البرنامج التدريبي من المعهد المصرفي، وهو متاح للطلاب والخريجين حتى عامين، وهو برنامج تعلم إلكتروني، كالتالي:

- الحصول على التدريب المدعوم جزئياً من البنك المركزي المصري (CBE)، وهي لطلاب الفرقة الرابعة والخريجين الجدد الحاصلين على تقدير جيد، ويتم تقديم تلك النسخة لطلاب كليات التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الحكومية.

- البرنامج الثاني المدفوع بالكامل من قبل طلاب كليات التجارة والحقوق والجامعات الخاصة.

التعليم الجامعي

الحصول على وظيفة في أحد البنوك، يحتاج إلى بعض الأمور المتعلقة بالتعليم الجامعي، وهي كالآتي:

- التقدير الجامعي، لا تقبل البنوك خريجي الجامعات سوى الحاصلين على درجة جيد أو أعلى.

- تقوية مهارات اللغة الإنجليزية، فهي واحدة من أهم المهارات التي يجب أن تتوفر في الشخص المصرفي، وفي الغالب تكون هناك اختبارات تقيس ثقافة المتقدم.

الحصول على دورات تدريبية

- يجب متابعة الدورات التدريبية التي تقدمها البنوك المصرية بين فترة وأخرى، وذلك يزيد من احتمالية التعيين.

كتابة سيرة ذاتية مناسبة واجتياز المقابلة

- الحصول على سيرة ذاتية مناسبة للبنوك، من خلال الاطلاع على أقسام البنوك المختلفة، ودور كل قسم، وليس مجال تخصصك فقط.

- اجتياز المقابلة الشخصية، من أهم خطوات العمل في البنوك، لذلك يجب أن تتدرب بشكل جيد عن طريق البحث عبر الإنترنت أو سؤال أشخاص مروا بهذه التجربة.

الالتزام

- من أهم عوامل النجاح في البنوك هو الالتزام، فهي لها مواعيد محددة للعمل في الصباح الباكر، لذلك يجب أن يكون المتقدم على قدر كبير من الالتزام بالمواعيد.