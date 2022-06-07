وزير الاتصالات: دعم التحول الرقمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك اهتمام كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، موضحا أن «جهود كبيرة تبذل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولها انعكاس على المجتمع، إذ تنهي ثقافة الاعتماد فقط على الوظيفة الحكومية».

اهتمام كبير بحركة ريادة الأعمال

قال وزير الاتصالات، «هناك اهتمام كبير بحركة ريادة الأعمال في المجتمعات وبالشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن ترتبط بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى تنجح في القيام بدورها»، مضيفا «التقيت عدد من الشركات الناشئة، التي تعمل في مجالات مختلفة، وهذه الشركات تعبر عن قدرة الشباب على الفكر الابداعي والابتكاري والريادي».

دعم ملف التحول الرقمي

وأضاف وزير الاتصالات: «نستهدف دعم ملف التحول الرقمي و تنمية الابداع الرقمي»، مستطردا «لدينا مجموعة من المحددات التي نعمل من خلالها، لتحديث هذه المنظومة، من خلال الاطلاع على التجارب العالمية»، مشيرا إلى أننا نسعى لجذب شركات ومستثمرين أجانب في هذه المجالات من مختلف دول العالم.

وأوضح وزير الاتصالات، أن هؤلاء يسعون وراء الربح، ولديهم فرص للاستثمار في مجالات متعددة، ونسعى دائما لقياس قدرتنا على دعم الشركات الناشئة واستقطاب استثمارات وتسويق الشركات المصرية في المحافل الدولية، بما يساعد على دعم ثقة المجتمع الدولي في الخبرات المصرية.