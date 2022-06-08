«الصحة» تكشف 3 أسباب تمنع الحصول على تطعيم لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل جرعة لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها أصدرته، منذ قليل، إن هناك أسباب مؤقتة لتأجيل موعد جرعة لقاح كورونا وتتضمن:

أسباب تؤدي إلى تأجيل الحصول على لقاح كورونا

• إذا كان الشخص يعاني خلال العشرة أيام الماضية قبل موعد الحصول على جرعة لقاح كورونا من أي من هذه الأعراض:

• حمى.

• آلام في العضلات والجسم.

• التهاب الحلق.

• سعال.

• فقدان حاسة الشم والتذوق.

• الغثيان والقيء.

• ضيق تنفس.

• احتقان - سيلان الأنف.

الإسهال.

• الصداع.

• إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغي تأجيل التطعيم بعد مرور شهر من التعافي.

• إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما «مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية».

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على الموقع، مؤكدة أن الحصول على التطعيم أصبح يتم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، كما طمأنت الوزارة المواطنين من توافر جميع أنواع لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية في مراكز تلقي اللقاح.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدم إصدار بيان كورونا اليومي المتعلق بإصابات فيروس كورونا ومعدلات الشفاء والوفيات، وقالت الوزارة هناك انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا وارتفاع في معدلات الشفاء، والبيانات بعد ذلك ستصدر في حال «أن جد جديد للمنحنى الوبائي للفيروس».