هيئة الصحة البريطانية: جدري القردة مرض يجب الإبلاغ عنه

أكد تعميم من هيئة الصحة البريطانية أن جدري القردة مرض يجب الإبلاغ عنه، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

بريطانيا.. أكبر انتشار لجدري القردة خارج إفريقيا

وكان مسؤولو الصحة في بريطانيا قد أبلغوا عن 73 حالة إصابة بمرض جدري القردة، أمس الاثنين، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بهذا المرض إلى أكثر من 300 حالة في جميع أنحاء البلاد.

ويوجد في المملكة المتحدة حتى الآن أكبر انتشار تم تحديده لمرض جدري القردة خارج إفريقيا، وتم رصدت الغالبية العظمى من الإصابات بهذا المرض وسط الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

الجميع معرض للإصابة بجدري القردة بغض النظر عن الميول الجنسية

إلا أن مسؤولي الصحة يحذرون في الوقت نفسه من أن أي شخص، بغض النظر عن ميوله الجنسية، يحتمل أن يكون معرضًا للإصابة بمرض جدري القردة، وذلك إذا كان على اتصال وثيق مع مريض أو ملابسه أو ملاءات سريره.