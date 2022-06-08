الضرائب تلزم «الشايع مصر» المُشغلة لـ ستاربكس ومذركير وأمريكان إيجل بإصدار إيصال إلكتروني

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية شركة «الشايع مصر»، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية «إيصالات ضريبية إلكترونية» عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى اعتبارًا من 1 يوليو 2022، حيث تدير الشركة عددا من العلامات التجارية فى مصر، منها ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل.

إلزام 153 شركة بالإيصالات الالكترونية الضريبية

وبحسب مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب المصرية، فإن المصلحة اصدرت قرارًا رقم 289 لسنة 2022 ، بإلزام الممولين والمكلفين وعددهم 153 شركة، بما فيها شركة الشايع مصر، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية «إيصالات ضريبية إلكترونية» على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى اعتبارًا من 1 يوليو 2022.

وأضافت المصادر لـ «الوطن»، أنه يمكن للممولين والمكلفين والمواطنين الاستفسار الدعم الفني للشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الايصال الالكترونى وفقا للقرار رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢٢ من خلال الإيميل التالى eReceipt.support@eta.gov.eg، أو الدخول على دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى، أو الاتصال على الرقم المختصر 16395.

الشايع تدير 90 علامة تجارية عالمية

وبحسب ما نشرته مجموعة الشايع على موقعه الرسمى على الأنترنت، فهى تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل «ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل آوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا».

وأشارت الشركة أنها تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجل ثابت من النمو والابتكارات، وتدير نحو 90 علامة تجارية عالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا.