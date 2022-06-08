مكتب القضايا العالمية للمرأة: وفرنا 180 ألف منحة دراسية للفتيات الفترة الماضية

قالت كاترينا فوتوفات كبيرة المسؤولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية الأمريكية، إن قضية العنف ضد المرأة قضية أشبه بالوباء العالمي وزادت مع جائحة كورونا، لذلك يتم البحث عن علاقات شراكة لتصميم تدخلات والتصدي لهذه الظاهرة، لافتة إلى أنه يتم العمل على أمن وسلامة المرأة، موضحة أن محور التركيز هو تمكين المرأة.

التأكيد على التمكين الاقتصادي للمرأة

وأشارت كاترينا إلى أنه يتم التأكيد على التمكين الاقتصادى للمرأة وتحققيق الأمان الاقتصادى لها، لذلك برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يتجاوب مع مكونات مختلفة ويتبع نهج تكاملي وشامل في التعامل مع مختلف قضايا المرأة وقناعة قوية من كل الأطراف الشريكة.

توفير 39 مليون دولار

وأكدت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم توفير 39 مليون دولار لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، لمدة 5 سنوات، إلى جانب حشد القطاع الخاص حتى يكون له دور فى دعم المرأة.

30 مليار دولار أمريكى على مدار السنوات الماضية

وأوضحت كبيرة المسؤولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية الأمريكية، أنه تم استثمار 30 مليار دولار أمريكى على مدار السنوات الماضية «40 سنة ماضية» لدعم السيدات والفتيات وتعليم الفتيات والنهوض بهم ورفع معدل التحاق الفتيات بمرحلة التعليم الابتدائي من 50% سنة 1967 إلى 100% سنة 2009، لافتة إلى أن جائحة كورونا تسببت فى تراجع معدل مشاركة المرأة فى سوق العمل، لذلك يتم بذل جهود لتعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل.

وأكدت أنه تم توفير مايقرب من 180 ألف منحة دراسية للفتيات الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير فرص عمل للفتيات مع توفير المنح الدراسية، مؤكدة أن توفير فرص عمل للفتيات سيسهم في رفع الناتج المالي المحلي في كل أنحاء العالم، والعمل على رفع الاقتصاد المرن ومواجهة العوامل المتغيرة .

وأشارت إلى أنه يتم العمل على إتاحة سبل التمويل والتعاون مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتمكين المرأة وإيجاد فرص مختلفة لتمكين المرأة.

وأوضحت أن برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة يستهدف مجالات وقطاعات معينة مثل المرأة المعيلة والمنازل التى تعولها أسرة والسيدات التى لديهن إعاقة.