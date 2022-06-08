حسن فؤاد: «أنا ضد الكلمات والأصوات التي لا تصلح للغناء»

أكد المطرب حسن فؤاد، أن الشاعر الراحل مأمون الشناوي سبب دخوله مجال الغناء، حيث قدمه إلى مجدي العمروسي، وقال له «عندك قبول العندليب عبدالحليم حافظ».

حسن فؤاد يتحدث عن جمهوره

وتابع فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية، أنه بكى خلال استقبال الجمهور له في أحد البرامج، وذلك لأنه تألم حين شاهد الجمهور يستقبله بهذا الشكل رغم غيابه عن الساحة، موضحًا أن حب الناس فضل من الله، ولقائه بالجمهور أشعره بالتقصير تجاهه لفترة طويلة.

وأضاف المطرب أنه ليس ضد الموسيقى الموجودة حاليًا ولكنه ضد الكلمات والأصوات التي لا تصلح للغناء، مشددًا على أنه استمتع بالعمل في مسلسل «الوتد» مع الراحلة هدى سلطان، التي تعلم منها الكثير، وكانت شخصية متواضعة جدًا ولا تتكبر على أحد.

المؤلف أنور عكاشة وحسن فؤاد

وكشف حسن فؤاد أن المؤلف أسامة أنور عكاشة رفض في البداية غنائه تتر مسلسل «أرابيسك» حيث قال للموسيقار عمار الشريعي: «إزاي مطرب جديد يغني التتر»، ولكن عندما سمعه اقتنع به وبعدها فتح هذا التتر المجال لعدد من المطربين منهم هشام عباس وغيرهم».

ومن ناحية أخرى قال الفنان حسن فؤاد، إن فترة فقدانه للفنانين علاء ولي الدين وعبدالله محمود كانت صعبة عليه، ما أدى إلى اختفائه عن الساحة الفنية لسنوات طوال، خاصة وأنه شاركهما في عمل حمل اسم «الوتد» والذي يعتبره تجربه ثرية وغنيه عاشها معهما لمدة 5 أشهر، «عبدالله كان قريب مني أوي، وبين يوم وليله عبدالله مبقاش موجود».

وأوضح «فؤاد» أن عمله كإمام مسجد جاء بعد حصوله على الإجازة في حفظ القرآن الكريم، وطلب منه المصلون في المسجد أن يأمهم للصلاة، وحينها استحسنوا صوته بقراءته السليمة للقرآن، حتى عمل كذلك طيلة 8 سنوات.