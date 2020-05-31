كورونا ممنعتنيش.. بيومي فؤاد يكشف سبب تخلفه عن حضور جنازة حسن حسني

رد الفنان بيومي فؤاد، على المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي وجه اللوم للفنانين، بسبب تخلفهم عن حضور جنازة الفنان الراحل حسن حسني، والذي وافته المنية فجر أمس السبت.

وأكد بيومي فؤاد في تسجيل صوتي لبرنامج "et بالعربي"، إن خوفه من فيروس كورونا لم يمنعه عن حضور الجنازة، لكنه كان علم أن الجنازة ستبدأ بعد صلاة الظهر، وهو ما لم يحدث، حيث دُفن "حسني" قبل الحادية عشر من صباح السبت.

وقال بيومي: "كورونا مامنعتنيش، أنا عرفت من بالليل أن إحنا هنصلي الضهر، وبعدين نصلي صلاة الجنازة على المرحوم، وبعدين ندفن".

وأضاف: " نزلت من الساعة 11 من بيتي، وأنا في الطريق إلى المقابر قالولي إنهم دفنوا خلاص، كلمت الدكتور أشرف زكي وأوس أوس ومعتز التوني، وقالولي أنهم دفنوا خلاص".

وأعرب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حزنه الشديد لفقدان الوسط الفني قيمة كبيرة كالفنان حسن حسني، مبينًا أنَّ "الوسط الفني جميعه حزين عليه".

وعن عدم تمكّن الفنانين من حضور جنازة حسن حسني، قال "زكي" لـ"الوطن" إنَّ "عدد من الفنانين توجهوا إلى المستشفى لوداع حسني، ومنهم أشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد وأوس أوس والمخرج معتز التوني، ولكنهم لم يلحقوا الجنازة، لأن عائلة حسني دفنته مبكرًا قبل صلاة الظهر كما كان متفقًا عليه".