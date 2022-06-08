«أثر» فيلم تسجيلي لطلاب إعلام يرصد أهم عواصم مصر عبر العصور

قالت هايدي طارق الطالبة بكلية الإعلام إن فكرة مشروع «أثر» جاءت كمشروع للتخرج، وأن استيحاء الفكرة كان من منشور على مواقع التواصل الإجتماعي عن متحف العواصم، لافتة إلى أن عدد أعضاء الفريق الذي قام بتنفيذ الفكرة هم 19 شخص.

أهم العواصم على مر العصور

وأضافت «هايدي» عبر تطبيق «زووم» مع الاعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن تنفيذ المشروع بدأ من خلال البحث عن معلومات عن عواصم مصر، لافتة إلى أن مدة المشروع التي لا تتجاوز 10 دقائق لم تسمح بعرض كل المعلومات عن كل عواصم مصر، وهو ما ترتب عليه تعديل الفكرة لاختيار أهم العواصم على مر العصور.

زيارات ميدانية للعواصم القديمة والجديدة

وأكدت الطالبة بكلية الإعلام أن الفريق قام بزيارات ميدانية لعواصم مصر القديمة والجديدة واختيار أماكن مرتبطة بهذه العواصم وقت أن كانت مركز للحكم لتصويرها في الفيلم، لافتة إلى تصوير معبد حتشبسوت ووادي الملوك ووادي الملكات وطريق الكباش الذي كان له اسم آخر قديمًا، ضمن إطار تصوير العاصمة طيبة وهكذا.

«أعضاء مشروع أثر»: نستهدف المشاركة بالمهرجانات

وأوضحت «هايدي» أن فيلم «أثر» هو فيلم تسجيلي، تقوم فكرته على وجود شخص يسافر عبر الزمن لمشاهدة أهم عواصم مصر عبر العصور، مشيرة إلى تطلع الفريق لعرض الفيلم في مهرجانات عقب الانتهاء من تقييمه كمشروع تخرج في الجامعة، لافتة إلى قيام أعضاء المشروع بعمل بحث عن كل المهرجانات والمسابقات وتجميع معلومات عنهم للمشاركة بهم.

«أعضاء مشروع أثر»: نستهدف نقل حضارتنا العريقة للعالم أجمع

وتابعت الطالبة بكلية الإعلام أن رغبة المشاركة بالمهرجانات المحلية والعالمية ومنتدى شباب العالم وترجمته إلى اللغة الإنجليزية، ترجع لرغبة فريق العمل بنقل حضارة مصر عبر تسلسل زمني ونقل انبهارهم بهذه الحضارة العظيمة والعريقة التي شاهدوها خلال التصوير إلى العالم أجمع.