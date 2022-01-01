مصطفى وزيري: متحف عواصم مصر جاهز للافتتاح.. و2022 يشهد أحداثا أثرية مهمة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدولة ستفتتح متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة قريبا، حيث جرى الانتهاء منه بالكامل وأصبح جاهزا للافتتاح، موضحًا أنه يستعرض كل عواصم مصر، بداء من منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، القاهرة الخديوية، حتى العاصمة الإدارية.

افتتاح قصر محمد علي في شبرا خلال 2022

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة: «لدينا في عام 2022 افتتاح قصر محمد علي في شبرا، بدأنا عام 2017 ترميما معماريا ودقيقا، وشبه انتهينا منه وشارف على الافتتاح».

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية تمّ البدء في وضع القطع الأثرية به، وخلال بضع أشهر سيتم الانتهاء منه تماما، كما ستشهد مصر الإعلان عن بعض الاكتشافات الأثرية قريبا.

المتحف الكبير سيكون جاهزا للافتتاح في النصف الثاني من 2022

وأكد مصطفى وزيري، أنه جرى الانتهاء من المتحف المصري الكبير بنسبة 100% (إنشائيا)، كما جرى الانتهاء من وضع بعض القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون في الفتارين بنسبة تتخطى حاجز الـ80%، ونقل أكثر من 55 ألف قطعة أثرية في المتحف المصري الكبير، وجرى الانتهاء من ترميمهم تماما، وسيكون جاهزا للافتتاح في النصف الثاني من العام الحالي ليكون هدية مصر للعالم في القرن 21.

ولفت وزيري إلى أن مصر ستشهد أيضًا، مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، و200 عام على فك رموز حجر رشيد، مشيرًا إلى أن هذا العام سيكون مميزا جدا في الأحداث الأثرية.